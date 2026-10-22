Prüfung der Sicherheit und Nutzbarkeit von Microsoft 365

Microsoft 365 soll eine effizientere, cloudbasierte Arbeitsumgebung ermöglichen, bringt aber auch Herausforderungen in den Bereichen Informationssicherheit, Datenschutz, Governance und nicht zuletzt Datensouveränität mit sich.

Die EFK hat geprüft, ob der Bereich BK-DTI die Sicherheit der Daten und Informationen bei der Nutzung gewährleistet und ob die zusätzlichen Funktionen auch effektiv genutzt werden können. Das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) hat die Plattform fachgerecht aufgebaut und für den derzeit restriktiven Einsatz angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wobei zentrale Weiterentwicklungen noch ausstehen. Den Mitarbeitenden der Bundesverwaltung stehen mit M365 zusätzliche Funktionen zur Verfügung.

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