Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Kritische Schwachstellen in PHP - Sicherheitsupdates sofort einspielen

Zwei kritische Schwachstellen in PHP können Angreifern ermöglichen, ohne Anmeldung Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen. Sicherheitsupdates sind jetzt verfügbar. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) empfiehlt, betroffene Systeme unverzüglich zu aktualisieren.
PHP Security Breach_ Broken Shield.png
© ChatGPT

Auch eingebettete und interne PHP-Installationen prüfen

Die Prüfung darf sich nicht auf öffentlich erreichbare Webseiten beschränken. PHP kann auch Bestandteil von Verwaltungsoberflächen, internen Fachanwendungen, Hosting-Plattformen, Containern oder Appliances sein. Dabei ist den Betreibern nicht immer bekannt, dass das Produkt im Hintergrund PHP verwendet.

Klären Sie mit Ihren Softwarelieferanten und Dienstleistern, welche Produkte betroffen sind und welche Updates benötigt werden. Priorisieren Sie Systeme, die aus dem Internet erreichbar sind, und Anwendungen mit Zugriff auf besonders schützenswerte Daten oder kritische Geschäftsprozesse. Prüfen Sie anschliessend auch interne Systeme.

Sicherheitsupdates sind verfügbar

Die Schwachstellen werden mit PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 und 8.2.35 behoben. Installieren Sie die korrigierte Version für die jeweils eingesetzte Versionslinie oder ein entsprechendes Sicherheitsupdate Ihres Betriebssystem- oder Produktanbieters.

Bei Linux-Distributionen können Sicherheitskorrekturen in bestehende Paketversionen zurückübertragen werden. Eine unveränderte PHP-Hauptversion bedeutet deshalb nicht automatisch, dass der Patch fehlt. Entscheidend sind die genaue Paketversion und die Sicherheitsinformationen des jeweiligen Anbieters.

Ältere PHP-Versionen benötigen ebenfalls eine Lösung. Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter Sicherheitskorrekturen bereitstellt, oder wechseln Sie auf eine unterstützte Version.

https://security-hub.ncsc.admin.ch/#/posts/13083

Inhalt

Kommentare

Software Sicherheitslücken Patchday Web-Dienste Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Gesichertes Rechenzentrum mit Schlüssel.png
News
Microsoft erweitert sein Angebot für digitale Souveränität
Mit einem Kontrollcenter, künftig mandantenfähigem Azure Local und 29 genannten Partnern will der Konzern Kunden mehr Kontrolle über Daten und Betrieb geben. Für lokale Betreiber und Service Provider entstehen laut Microsoft neue Möglichkeiten.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
20. Okt 2026
Mehr erfahren
20210112ExcelBildlaufleiste_01_teas.png
Praxis
Office-Tipp
Excel: Mein Scrollbalken ist verschwunden
In einer bestimmten Excel-Tabelle haben Sie unten keinen horizontalen (oder rechts keinen vertikalen) Scrollbalken. Wo ist denn Ihre Bildlaufleiste hingekommen?
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
20. Okt 2026
Mehr erfahren
20201111SerienbriefMehrereWENN_upd1112711_02.png
Praxis
Tipps & Tricks
Word: mehr als zwei Bedingungen beim Seriendruck
Beim Serienbrief in Word lassen sich standardmässig nur zwei Bedingungen eingeben. Wie können Sie aber z.B. die Anrede nicht nur für «Herr» und «Frau», sondern auch für «Firma» oder eine neutrale Variante angeben?
4 Minuten
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
20. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
zattoo 400+.jpg
News
Zattoo baut Angebot in der Schweiz auf über 400 Sender aus
Zattoo baut sein TV-Angebot in der Schweiz aus. Mit 22 neuen linearen Free-TV-Sendern aus verschiedenen Ländern sowie zusätzlichen FAST-Channels wächst das Senderportfolio auf über 400 Programme.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Okt 2026
postfinance cybercrimepolice.jpg
News
Gefälschte Loginwarnung im Namen von PostFinance
Eine gefälschte Nachricht, die so aussieht, als stamme sie von PostFinance, warnt vor einem unerwarteten Anmeldeversuch beim Bankkonto und fordert dazu auf, einen Link anzuklicken.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
19. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare