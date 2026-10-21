Kritische Schwachstellen in PHP - Sicherheitsupdates sofort einspielen

Auch eingebettete und interne PHP-Installationen prüfen

Die Prüfung darf sich nicht auf öffentlich erreichbare Webseiten beschränken. PHP kann auch Bestandteil von Verwaltungsoberflächen, internen Fachanwendungen, Hosting-Plattformen, Containern oder Appliances sein. Dabei ist den Betreibern nicht immer bekannt, dass das Produkt im Hintergrund PHP verwendet.

Klären Sie mit Ihren Softwarelieferanten und Dienstleistern, welche Produkte betroffen sind und welche Updates benötigt werden. Priorisieren Sie Systeme, die aus dem Internet erreichbar sind, und Anwendungen mit Zugriff auf besonders schützenswerte Daten oder kritische Geschäftsprozesse. Prüfen Sie anschliessend auch interne Systeme.

Die Schwachstellen werden mit PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 und 8.2.35 behoben. Installieren Sie die korrigierte Version für die jeweils eingesetzte Versionslinie oder ein entsprechendes Sicherheitsupdate Ihres Betriebssystem- oder Produktanbieters.

Bei Linux-Distributionen können Sicherheitskorrekturen in bestehende Paketversionen zurückübertragen werden. Eine unveränderte PHP-Hauptversion bedeutet deshalb nicht automatisch, dass der Patch fehlt. Entscheidend sind die genaue Paketversion und die Sicherheitsinformationen des jeweiligen Anbieters.

Ältere PHP-Versionen benötigen ebenfalls eine Lösung. Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter Sicherheitskorrekturen bereitstellt, oder wechseln Sie auf eine unterstützte Version.

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