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Patrick Hediger
25. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Sunrise schliesst Konsultationsverfahren ab

Anstatt des ursprünglich erwogenen Abbaus von bis zu 450 Stellen meldet Sunrise, dass dank des Konsultationsverfahrens nun 358 betriebsbedingte Kündigungen vorgenommen werden.
Sunrise logo
© Sunrise

Mit der angekündigten umfassenden Neuausrichtung des Betriebsmodells will Sunrise die sich abzeichnenden Markt- und Technologieentwicklungen antizipieren, die Umsetzungsstärke im operativen Geschäft verbessern und ihre Marktposition nachhaltig stärken. Ziel der mehrjährigen Transformation sei es, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz voranzutreiben sowie Wachstum und Innovation schneller umzusetzen. Ressourcen und Kompetenzen würden dazu noch gezielter auf Kundenerlebnis und Kundenbindung, das leistungsstarke Netz sowie die Zuverlässigkeit und Qualität der operativen Leistungen ausgerichtet, wie das Unternehmen informiert.

Einhergehend mit einer systematischen Prüfung von Zulieferverträgen und weiteren externen Kosten wurde in einer ersten Phase ein potenzieller Stellenabbau evaluiert. Sunrise hat in der Folge das Konsultationsverfahren mit der Arbeitnehmendenvertretung (ANV) und der Gewerkschaft syndicom eingeleitet und nun abgeschlossen.

Als Resultat des Konsultationsverfahrens wird Sunrise 358 betriebsbedingte Kündigungen vornehmen – die Anzahl des ursprünglich erwogenen Abbaus von bis zu 450 Stellen konnte dank den Vorschlägen der ANV und syndicom deutlich reduziert werden.

Für die betroffenen Mitarbeitenden steht ein starker Sozialplan bereit, dessen Leistungen insbesondere für ältere Mitarbeitende im Rahmen des Konsultationsverfahrens erweitert wurden.

Zusätzlich bietet Sunrise den Mitarbeitenden in ausgewählten Bereichen erstmals eine freiwillige Austrittsoption (Voluntary Leaver Program) unter den Bedingungen des Sozialplans mit den ausgebauten Leistungen an.

Sunrise dankt der Arbeitnehmendenvertretung und dem Sozialpartner syndicom für den konstruktiven Austausch im Konsultationsverfahren.

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