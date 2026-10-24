United Airlines präsentiert Starlink Tracker

Damit Passagiere im Vorfeld ihres Fluges wissen, ob es Starlink an Bord geben wird, hat United jetzt auf der Website den Starlink-Tracker freigeschaltet. Hier lässt sich ab zwei Tagen vor der Reise anhand der Flugnummer prüfen, ob das schnelle Internet mit durchgehender «Gate-toGate»-Gate»-Konnektivität zur Verfügung steht.

Aktuell sind rund 650 United-Flugzeuge mit Starlink ausgestattet – mehr als bei jeder anderen Airline weltweit – und kann damit pro Tag von über 250'000 Passagieren auf mehr als 2'500 Flügen genutzt werden. Pro Woche installiert United Starlink in etwa 20 weiteren Maschinen, so dass voraussichtlich bis Ende 2027 die gesamte Flotte damit ausgerüstet sein wird. Der Starlink Tracker informiert auch über diese Entwicklung.

Seit der ersten Installation in einem Flugzeug hat United bis heute mehr als 37,7 Millionen Passagiere auf weit über einer halben Million Flügen mit Starlink an Bord befördert. Dabei haben sich rund 14 Millionen Geräte mit dem Internet über den Wolken verbunden.