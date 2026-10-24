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Patrick Hediger
24. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

United Airlines präsentiert Starlink Tracker

United Airlines baut die Verfügbarkeit von Starlink-WLAN innerhalb der Flotte aus, sodass bereits auf fast jedem zweiten Flug dieses Angebot genutzt werden kann. Auf welchen soll ein Tracker zeigen.
united starlink tracker.jpg
© United Airlines

Damit Passagiere im Vorfeld ihres Fluges wissen, ob es Starlink an Bord geben wird, hat United jetzt auf der Website den Starlink-Tracker freigeschaltet. Hier lässt sich ab zwei Tagen vor der Reise anhand der Flugnummer prüfen, ob das schnelle Internet mit durchgehender «Gate-toGate»-Gate»-Konnektivität zur Verfügung steht.

Aktuell sind rund 650 United-Flugzeuge mit Starlink ausgestattet – mehr als bei jeder anderen Airline weltweit – und kann damit pro Tag von über 250'000 Passagieren auf mehr als 2'500 Flügen genutzt werden. Pro Woche installiert United Starlink in etwa 20 weiteren Maschinen, so dass voraussichtlich bis Ende 2027 die gesamte Flotte damit ausgerüstet sein wird. Der Starlink Tracker informiert auch über diese Entwicklung.

Seit der ersten Installation in einem Flugzeug hat United bis heute mehr als 37,7 Millionen Passagiere auf weit über einer halben Million Flügen mit Starlink an Bord befördert. Dabei haben sich rund 14 Millionen Geräte mit dem Internet über den Wolken verbunden.

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