Wilfa Airfryer Daily 4L – black

Die Daily-4L-Heissluftfritteuse ist ein kompaktes und dennoch geräumiges Gerät, das die Zubereitung gesunder, knuspriger Gerichte mit zartem Inneren vereinfacht. Ausgestattet mit acht voreingestellten Programmen für müheloses Garen und gleichbleibende Ergebnisse, verfügt sie ausserdem über eine Speicherfunktion für individuelle Einstellungen.

Merkmale:

• Temperaturbereich von 40–200 Grad Celsius

• 4 Liter Fassungsvermögen

• Acht voreingestellte Programme

• Speicherfunktion

• Abmessungen: 35,1 × 25,5 × 26 cm (L × B × H)

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