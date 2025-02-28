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Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Jemeima Christen.
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Nachgefragt by HR Today
So transformiert die KI die Arbeitsplätze
Wie beeinflussen künstliche Intelligenz und generative KI den Arbeitsplatz der Zukunft? Expertinnen und Experten von Oracle und Deloitte geben in unserem Interview Einblicke in Chancen und Herausforderungen.
6 Minuten
Daniel Thüler
28. Feb 2025
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