So transformiert die KI die Arbeitsplätze

Künstliche Intelligenz (KI) und generative KI verändern die Arbeitswelt. Führungskräfte müssen daher die damit verbundenen Herausforderungen meistern und Chancen nutzen. Um Einblick in diese Veränderungen zu erhalten, hat das Schweizer HR-Fachmagazin «HR Today» – der ­Veranstalter des HR FESTIVAL europe vom 25. und 26. März 2025 (siehe Box auf der nächsten Seite) – drei Expertinnen und Experten befragt: Marc Beierschoder, Partner und AI & Data Lead bei Deloitte Schweiz, Yvan Cognasse, Head of Insight & Enterprise Architects bei Oracle Northern Europe, und Céline Haffner, Director of HR Transformation bei Oracle. Sie teilen offen ihre Perspektiven darüber, wie KI die Arbeitsplätze verändert, die Kreativität fördert, die Sicherheit verbessert und die Rollen neu definiert.

Wie können Unternehmen auf die Sorgen ihrer Mitarbeitenden reagieren, dass KI ihre Arbeitsplätze ersetzen könnte?

Marc Beierschoder: KI wird nicht verschwinden. Und man konkurriert nicht gegen die KI, sondern gegen die Menschen, die KI nutzen. Unseren Kundinnen und Kunden raten wir, die Angst vor KI zu bekämpfen, indem sie ehrliche Gespräche mit den Mitarbeitenden führen und ihnen praktische KI-Workshops anbieten. Wir zeigen den Mitarbeitenden, wie sie durch die Automatisierung viele Stunden an Routinetätigkeiten einsparen und diese stattdessen für strategische und kreative Arbeit nutzen können. Es ist möglich, Ängste in Begeisterung umzuwandeln, wenn Mitarbeitende das Potenzial von KI aus erster Hand erfahren.

Yvan Cognasse: Transparenz und eine frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden sind entscheidend, um Widerstände abzubauen. Eine offene Kommunikation bei der Einführung von KI fördert Vertrauen. Oracle bindet die Mitarbeitenden aktiv in die KI-Planung ein und stärkt dadurch ihr Verantwortungsbewusstsein. Wir schulen sowohl Mitarbeitende als auch Führungskräfte. Die Bildung auf allen Ebenen hilft, KI zu entmystifizieren und Ängste in Zuversicht zu verwandeln.