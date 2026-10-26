Key-Finder 4smarts SkyTag Plus für 16.90 Franken

Schluss mit langem Suchen dank Key-Finder 4smarts SkyTag Plus 2 Stk.

Schlüssel verlegt, die Tasche steht nicht am gewohnten Platz oder das Reisegepäck ist gerade nicht auffindbar? Mit dem 4smarts SkyTag Plus finden Sie wichtige Gegenstände schneller wieder. Die beiden Tracker lassen sich über Apples «Wo ist?»-Netzwerk orten. So können Sie den Standort Ihrer Gegenstände jederzeit prüfen und bei Bedarf auch die zuletzt bekannte Position anzeigen lassen.

Dank Bluetooth 5.3 beträgt die Reichweite in direkter Nähe bis zu 50 Meter. Befindet sich der SkyTag Plus in Ihrer Umgebung, unterstützt Sie der integrierte Lautsprecher mit bis zu 100 dB beim Wiederfinden. Durch das kompakte Format eignet sich der Tracker ideal für Schlüsselbund, Handtasche, Rucksack oder Reisegepäck.

Die Einrichtung erfolgt bequem über die «Wo ist?»-App auf kompatiblen Apple‑Geräten. Eine zusätzliche App wird nicht benötigt. Im Lieferumfang sind zwei weisse SkyTag Plus enthalten, sodass Sie gleich mehrere wichtige Gegenstände ausstatten können.

Merkmale

2er-Set zur Ortung von Schlüsseln, Taschen und Gepäck

Weltweite Standortsuche über Apples «Wo ist?»-Netzwerk

Kompatibel mit iPhone und iPad ab iOS 14.5

100-dB-Lautsprecher zum schnellen Wiederfinden

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist gültig vom 23.10. bis 1.11.26 und solange Vorrat.



Preis mit PCtipp-Abo: 16.90 statt 25.95 Franken

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