Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
20. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Microsoft erweitert sein Angebot für digitale Souveränität

Mit einem Kontrollcenter, künftig mandantenfähigem Azure Local und 29 genannten Partnern will der Konzern Kunden mehr Kontrolle über Daten und Betrieb geben. Für lokale Betreiber und Service Provider entstehen laut Microsoft neue Möglichkeiten.
Gesichertes Rechenzentrum mit Schlüssel.png

Die eigenen Schlüssel in Kundenhand: Microsoft will Unternehmen mehr Kontrolle über Daten und Betrieb geben

© KI-generiert

Der Softwarekonzern Microsoft hat in Paris die nächsten Schritte seiner Sovereign Cloud vorgestellt. Kunden sollen damit festlegen können, wie viel Kontrolle über Daten, Betrieb und technische Abhängigkeiten sie für welche Anwendung brauchen. Satya Nadella kündigte die Neuerungen auf der Microsoft Frontier Tour an, ausführlich erläutert werden sie in einem Blogbeitrag von Douglas Phillips, President und Chief Technology Officer von Microsoft Specialized Clouds. Das Angebot hatte Microsoft im vergangenen Jahr eingeführt.

Es besteht aus drei Teilen: der Sovereign Public Cloud auf Basis von Azure, der Sovereign Private Cloud in Umgebungen, die Kunden selbst betreiben, und einem Partner-Ökosystem. Ausgangspunkt ist laut Phillips der einzelne Workload. Jede Anwendung stelle andere Anforderungen an Daten, Betrieb und Ausfallsicherheit, deshalb solle nicht jede im selben Betriebsmodell laufen müssen.

Mehr Kontrolle in der Public Cloud

Das Sovereign Control Panel, das bei der Microsoft Ignite in die öffentliche Vorschau geht, bündelt im Azure-Portal Informationen zur Souveränitätslage eines Kunden. Es zeigt Lücken und Risiken und hilft bei der Frage, wie sich Workloads zwischen Umgebungen verlagern lassen. Für den Zugriff auf Kundenumgebungen gibt es Just-in-time Access und die Customer Lockbox. Kunden in EU und EFTA sollen mit Data Guardian eine europäische Aufsicht durch einen vertrauenswürdigen EU-Partner erhalten, wenn Microsoft-Ingenieure aus der Ferne auf Produktivsysteme zugreifen. Der Production Touch Ledger protokolliert diese Zugriffe schrittweise manipulationssicher. Allgemein verfügbar ist das externe Schlüsselmanagement mit Azure Managed HSM, bei dem der Hauptschlüssel in Hardware liegt, die der Kunde selbst oder ein vertrauenswürdiger Dritter betreibt.

Azure Local wird ausgebaut

Für Kunden, die Workloads im eigenen Rechenzentrum betreiben wollen, erweitert Microsoft Azure Local. Confidential Virtual Machines, die Daten auch während der Verarbeitung schützen, sind dort allgemein verfügbar, ebenso SQL Server. GitHub Enterprise Local und Foundry Local für KI-Modelle sollen bei der Ignite allgemein verfügbar werden, DocumentDB und Blob Storage starten in der Vorschau. Zudem soll Azure Local künftig mehrere Mandanten auf gemeinsamer Infrastruktur trennen können. Laut Microsoft eröffnet das lokalen Betreibern und Service Providern die Möglichkeit, eigene souveräne Cloud-Dienste auf Azure-Local-Infrastruktur anzubieten. Auch der Wechsel vom verbundenen zum getrennten Betrieb ohne Internetverbindung geht in die öffentliche Vorschau. Dazu veröffentlicht Microsoft Leitfäden für die Geschäftsfortführung bei Störungen.

Das Partner-Ökosystem umfasst laut Microsoft 29 genannte Unternehmen, darunter Accenture, Avanade, Dell, HPE, Fortinet, Veeam, Rubrik, NVIDIA und Mistral. Hinzu kommen nationale Partner-Clouds wie Bleu in Frankreich, die unabhängig betrieben werden, sowie spezialisierte Partner mit lokalem Know-how. Deutsche Systemhäuser sind in der Aufstellung nicht aufgeführt. Wie gross der Bedarf an solchen Angeboten ist, zeigt eine aktuelle Bitkom-Umfrage: 73 Prozent der Unternehmen machen sich Sorgen wegen der Abhängigkeit von US-Technologien, 2024 waren es 38 Prozent.

Kommentare

Microsoft
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

20210112ExcelBildlaufleiste_01_teas.png
Praxis
Office-Tipp
Excel: Mein Scrollbalken ist verschwunden
In einer bestimmten Excel-Tabelle haben Sie unten keinen horizontalen (oder rechts keinen vertikalen) Scrollbalken. Wo ist denn Ihre Bildlaufleiste hingekommen?
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
20. Okt 2026
Mehr erfahren
20201111SerienbriefMehrereWENN_upd1112711_02.png
Praxis
Tipps & Tricks
Word: mehr als zwei Bedingungen beim Seriendruck
Beim Serienbrief in Word lassen sich standardmässig nur zwei Bedingungen eingeben. Wie können Sie aber z.B. die Anrede nicht nur für «Herr» und «Frau», sondern auch für «Firma» oder eine neutrale Variante angeben?
4 Minuten
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
20. Okt 2026
Mehr erfahren
Technologie trifft Hafenlicht.png
News
Ohne Digitalimporte würden Firmen 16 Monate durchhalten
Die Sorge vor der Abhängigkeit von US-Technologien hat sich in zwei Jahren fast verdoppelt, wie eine Bitkom-Umfrage zeigt. Fast alle Unternehmen fordern mehr Investitionen in digitale Schlüsseltechnologien.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
20. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
migros cybercrimepolice 01.jpg
News
Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox
Eine gefälschte Migros-Umfrage verspricht als Belohnung eine kostenlose Lebensmittelbox. Wer die Umfrage ausfüllt und das vermeintliche Geschenk anfordert, wird auf eine betrügerische Bestellseite weitergeleitet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Sep 2026
zattoo 400+.jpg
News
Zattoo baut Angebot in der Schweiz auf über 400 Sender aus
Zattoo baut sein TV-Angebot in der Schweiz aus. Mit 22 neuen linearen Free-TV-Sendern aus verschiedenen Ländern sowie zusätzlichen FAST-Channels wächst das Senderportfolio auf über 400 Programme.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare