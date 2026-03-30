Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg

Roland Bernhard

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Roland Bernhard.

Beiträge von Roland Bernhard

News
KI rückt tiefer in die Netzarchitektur
Die Integration von Künstlicher Intelligenz in Mobilfunknetze gewinnt an Dynamik. Neue Initiativen aus Forschung und Industrie zeigen, dass KI zunehmend Teil der technischen Infrastruktur wird.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
30. Mär 2026
News
Diensthandy wird für viele Beschäftigte Standard
Immer mehr Unternehmen statten ihre Mitarbeiter mit Diensthandys aus. Gleichzeitig geht die Nutzung privater Geräte im Job deutlich zurück.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
30. Mär 2026
News
Ausbau
Zoom erweitert KI-Plattform mit Agentenfunktionen
Neue KI-Funktionen sollen Unternehmensprozesse stärker automatisieren. Dazu führt Zoom agentenbasierte Workflows ein, die Aktionen direkt aus Meetings, Anrufen oder Kundeninteraktionen heraus auslösen können.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
11. Mär 2026
News
Cloud und KI
Nadella verspricht KI ohne Cloud-Zwang
Microsoft-CEO Satya Nadella hat auf der AI Tour in München neue Optionen für den entkoppelten Betrieb von Cloud- und KI-Diensten vorgestellt und den Souveränitätsbegriff über die reine Datenhaltung hinaus erweitert.
5 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
4. Mär 2026
News
Funklöcher
Telekom setzt auf Starlink gegen weisse Flecken
Mit satellitengestützter Direktverbindung will die Deutsche Telekom Funklöcher in Europa schliessen. Gemeinsam mit Starlink soll der Dienst ab 2028 in mehreren Ländern starten.
2 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
3. Mär 2026
News
Foldables
Magic V6: Honor erhöht Schutzklasse bei Foldables
Mit dem Magic V6 soll erstmals ein faltbares Smartphone sowohl IP68- als auch IP69-Zertifizierungen erfüllen. Damit rückt die Robustheit von Foldables stärker in den Fokus, insbesondere beim Scharnier und beim flexiblen Innendisplay.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
26. Feb 2026
News
Preise
Galaxy-Flaggschiffe verlieren schnell an Wert
Samsungs aktuelle Smartphone-Generation war schon kurz nach Marktstart deutlich unter UVP erhältlich. Eine deutsche Auswertung zeigt, wie stark die Preise in den ersten Monaten fallen – und was Käufer künftig erwarten können.
2 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
18. Feb 2026
News
Onlinehandel
Galaxus verliert in Europa an Tempo
Galaxus meldet für 2025 ein Umsatzplus von 17 Prozent. Doch der Blick auf die europäischen Zahlen zeigt: Ausserhalb der Schweiz wächst der Onlinehändler deutlich langsamer – und bremst seine Expansion bewusst.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
14. Jan 2026
News
Smartphones
Poco bringt M8-Serie mit 5G in die Mittelklasse
Mit dem M8 5G und dem M8 Pro 5G bringt Poco zwei neue Smartphones für das Mittelklassesegment. Im Fokus stehen 5G-Konnektivität sowie Upgrades bei Akku, Display, Audio und Kamera.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
13. Jan 2026
News
Studie
KI im Handel: Effizienz trifft auf Skepsis
Künstliche Intelligenz ist im stationären Handel angekommen. Doch während Handelsunternehmen sie strategisch einplanen, bleibt ein Teil der Kundschaft zurückhaltend. Eine aktuelle DACH-Umfrage zeigt, wo KI heute konkret eingesetzt wird.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
11. Jan 2026

Kommentare