Roland Bernhard

Neue KI-Funktionen sollen Unternehmensprozesse stärker automatisieren. Dazu führt Zoom agentenbasierte Workflows ein, die Aktionen direkt aus Meetings, Anrufen oder Kundeninteraktionen heraus auslösen können.
Microsoft-CEO Satya Nadella hat auf der AI Tour in München neue Optionen für den entkoppelten Betrieb von Cloud- und KI-Diensten vorgestellt und den Souveränitätsbegriff über die reine Datenhaltung hinaus erweitert.
Mit dem Magic V6 soll erstmals ein faltbares Smartphone sowohl IP68- als auch IP69-Zertifizierungen erfüllen. Damit rückt die Robustheit von Foldables stärker in den Fokus, insbesondere beim Scharnier und beim flexiblen Innendisplay.
Samsungs aktuelle Smartphone-Generation war schon kurz nach Marktstart deutlich unter UVP erhältlich. Eine deutsche Auswertung zeigt, wie stark die Preise in den ersten Monaten fallen – und was Käufer künftig erwarten können.
Galaxus meldet für 2025 ein Umsatzplus von 17 Prozent. Doch der Blick auf die europäischen Zahlen zeigt: Ausserhalb der Schweiz wächst der Onlinehändler deutlich langsamer – und bremst seine Expansion bewusst.
Künstliche Intelligenz ist im stationären Handel angekommen. Doch während Handelsunternehmen sie strategisch einplanen, bleibt ein Teil der Kundschaft zurückhaltend. Eine aktuelle DACH-Umfrage zeigt, wo KI heute konkret eingesetzt wird.
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