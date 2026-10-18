Oppo Find X10 Pro Max kommt mit drei 200-Megapixel-Kameras
Bei Smartphone-Kameras setzt Oppo mit seiner neuen Find-X10-Serie auf besonders hochauflösende Sensoren. Während das Find X10 mit zwei 200-Megapixel-Kameras ausgestattet ist, verfügt das Find X10 Pro Max über drei Kameras mit jeweils 200 Megapixeln. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich dabei um das weltweit erste Smartphone mit einem solchen Kamerasystem.
Die Sensoren decken unterschiedliche Brennweiten ab. Im normalen Fotomodus sollen bei ausreichendem Licht über einen Bereich vom Ultraweitwinkel bis zum 9,9-fachen Zoom Aufnahmen mit 26 Megapixeln entstehen. Bei schwacher Beleuchtung reduziert das System die Auflösung automatisch auf zwölf Megapixel und kombiniert benachbarte Pixel, um das Bildrauschen zu verringern.
Für besonders hochauflösende Fotos steht ausserdem ein gemeinsam mit Hasselblad entwickelter Hi-Res-Modus zur Verfügung. Dieser ermöglicht Aufnahmen mit 50 Megapixeln über fünf Brennweiten hinweg. An den nativen Brennweiten der 200-Megapixel-Sensoren können Fotos auch mit voller Sensorauflösung aufgenommen werden. Dazu kombiniert die Software Informationen aus mehreren Einzelbildern.
Neue Bildverarbeitung soll natürlichere Fotos liefern
Neben der hohen Auflösung legt Oppo besonderen Wert auf die Bildverarbeitung. Die neue LUMO True Image Engine besteht aus drei Komponenten, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen: Die Hyper Pixel Engine verarbeitet Bilddetails und Strukturen, die True Color Engine ist für die Farbwiedergabe zuständig und die Natural Tone Engine steuert Helligkeit und Kontraste.
Damit will der Hersteller typische Effekte einer starken digitalen Nachbearbeitung reduzieren. Dazu gehören beispielsweise übermässig geschärfte Konturen, stark gesättigte Farben oder unnatürlich aufgehellte Gesichter. Stattdessen sollen die Aufnahmen möglichst nah an der tatsächlichen Szene bleiben.
Für eine präzisere Farberfassung nutzt Oppo eine neue True Color Camera mit 24 spektralen Kanälen. Zusammen mit der HDR-Technik soll das Kamerasystem einen Dynamikumfang von bis zu 15 EV erreichen. Davon sollen insbesondere Aufnahmen bei Gegenlicht oder gemischten Lichtquellen profitieren.
Auch die Tonwertverarbeitung wurde überarbeitet. Die Natural Tone Engine greift auf Technologien aus dem Hasselblad Master Modus zurück und überträgt dessen Abstimmung von Helligkeit und Kontrast auf den regulären Automatikmodus.
Marktstart in der Schweiz und Deutschland noch offen
Konkrete Angaben zu Preisen und Verkaufsstart der Find-X10-Serie in Deutschland macht Oppo in der aktuellen Ankündigung noch nicht. Auch zur Verfügbarkeit der einzelnen Modelle im stationären Fachhandel liegen bislang keine Informationen vor. Das gilt auch für die Schweiz.
Die neuen Smartphones sollen zugleich die ersten Geräte mit ColorOS 17 sein. Die ebenfalls angekündigte Betriebssystemversion bringt unter anderem erweiterte KI-Funktionen und Verbesserungen bei der Systemleistung mit.
Siehe auch: OPPO stellt ColorOS 17 mit neuen KI-Agenten vor
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