Oppo Find X10 Pro Max kommt mit drei 200-Megapixel-Kameras

Neue Bildverarbeitung soll natürlichere Fotos liefern

Neben der hohen Auflösung legt Oppo besonderen Wert auf die Bildverarbeitung. Die neue LUMO True Image Engine besteht aus drei Komponenten, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen: Die Hyper Pixel Engine verarbeitet Bilddetails und Strukturen, die True Color Engine ist für die Farbwiedergabe zuständig und die Natural Tone Engine steuert Helligkeit und Kontraste.

Damit will der Hersteller typische Effekte einer starken digitalen Nachbearbeitung reduzieren. Dazu gehören beispielsweise übermässig geschärfte Konturen, stark gesättigte Farben oder unnatürlich aufgehellte Gesichter. Stattdessen sollen die Aufnahmen möglichst nah an der tatsächlichen Szene bleiben.

Für eine präzisere Farberfassung nutzt Oppo eine neue True Color Camera mit 24 spektralen Kanälen. Zusammen mit der HDR-Technik soll das Kamerasystem einen Dynamikumfang von bis zu 15 EV erreichen. Davon sollen insbesondere Aufnahmen bei Gegenlicht oder gemischten Lichtquellen profitieren.

Auch die Tonwertverarbeitung wurde überarbeitet. Die Natural Tone Engine greift auf Technologien aus dem Hasselblad Master Modus zurück und überträgt dessen Abstimmung von Helligkeit und Kontrast auf den regulären Automatikmodus.

Marktstart in der Schweiz und Deutschland noch offen

Konkrete Angaben zu Preisen und Verkaufsstart der Find-X10-Serie in Deutschland macht Oppo in der aktuellen Ankündigung noch nicht. Auch zur Verfügbarkeit der einzelnen Modelle im stationären Fachhandel liegen bislang keine Informationen vor. Das gilt auch für die Schweiz.

Die neuen Smartphones sollen zugleich die ersten Geräte mit ColorOS 17 sein. Die ebenfalls angekündigte Betriebssystemversion bringt unter anderem erweiterte KI-Funktionen und Verbesserungen bei der Systemleistung mit.

Siehe auch: OPPO stellt ColorOS 17 mit neuen KI-Agenten vor