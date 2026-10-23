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TP-Link Switzerland GmbH
23. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

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TP-Link bringt Wi-Fi 8

Ein gutes WLAN muss auch dann funktionieren, wenn mehrere Geräte in allen Winkeln der Wohnung online sind. Leider sieht die Realität oft anders aus. TP-Link hat nun die Lösung dafür und stellt die neueste Generation des WLANs vor.
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© TP-Link

Der Film läuft im Wohnzimmer problemlos, doch im Schlafzimmer stockt er plötzlich. Das sorgt für Frust, vor allem, wenn das Internet-Abo eigentlich richtig schnelle Verbindungen verspricht. Doch entscheidend ist vor allem auch, wie das WLAN die Daten innerhalb der Wohnung verteilt. Mit Wi-Fi 8 rückt die nächste WLAN-Generation solche Alltagssituationen in den Fokus. TP-Link hat dafür zwei passende Lösungen vorgestellt: den Router Archer 8 Ultra und das Mesh-System Deco 8 Ultra.

Das bietet Wi-Fi 8

Bisher standen bei neuen WLAN-Generationen oft höhere Geschwindigkeiten im Vordergrund. Wi-Fi 8 setzt den Schwerpunkt auf verlässliche Verbindungen unter schwierigen Bedingungen. Dazu gehören weiter entfernte Zimmer, störende Funknetze aus der Nachbarschaft oder viele Geräte, die gleichzeitig Daten übertragen. Noch ist Wi-Fi 8 nicht finalisiert. Aber schon jetzt ist klar, worauf der neue Standard den Fokus legt: Er soll die vorhandenen Kapazitäten besser nutzen und mit solchen Belastungen smarter umgehen. Im Endeffekt bedeutet das genau das, was man sich von einem guten WLAN wünscht: eine stabile Verbindung im ganzen Haus. Wie gross die Verbesserungen ausfallen, hängt allerdings auch von den Bedingungen vor Ort ab – und von Geräten, die diesen neuen Standard optimal nutzen. Und genau zwei solche Geräte hat TP-Link nun vorgestellt.

Archer 8 Ultra: die Zentrale

Beim Archer 8 Ultra verbindet TP-Link die neue WLAN-Technik mit einem bewusst wohnraumtauglich gestalteten Router. Seine 18 Antennen liegen im Gehäuse, statt nach aussen zu ragen. Mit seinem schlichten, aber schicken Design und der dezenten Beleuchtung erinnert er eher an ein Designobjekt denn an einen Router.

Damit beugt TP‑Link einer weitverbreiteten Problematik vor: Oft werden Router wegen ihres hässlichen Aussehens irgendwo in der Zimmerecke oder hinter Möbeln versteckt. Dabei ist ein offener, möglichst zentraler Standort wichtig, damit ein Router die beste Performance erbringen kann. Im Falle des Archer 8 Ultra ist das ein theoretisches WLAN-Tempo von bis zu 19 Gbit/s und ein kabelgebundener Transfer mit bis zu 10 Gbit/s.

Deco 8 Ultra: Mesh-System

Trotzdem kann auch der leistungsfähigste Router in grossen Wohnungen oder Häusern an seine Grenzen stossen. Hier setzt der neue Deco 8 Ultra an. Mit seinem Tri-Band-Wi-Fi-8-Mesh-System schafft er eine theoretische WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 22 Gbit/s. Kabelgebunden reicht es für eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s. Mit diesem Mesh-System lassen sich bis zu 200 Geräte gleichzeitig verbinden, ohne dass der Deco 8 Ultra an seine Leistungsgrenze stösst. Auch die Abdeckung kann sich sehen lassen: Mit bis zu 910 Quadratmetern ist er selbst weitläufigen Häusern über verschiedene Stockwerke gewachsen. So lässt sich das WLAN gezielt an den Grundriss und die Wohnsituation anpassen.

Mit diesen beiden neuen Produkten von TP-Link ist jeder Haushalt für die kommende Internetgeneration gerüstet.

Alle Informationen zum Archer 8 Ultra und Deco 8 Ultra

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit TP-Link.

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