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Wi-Fi immer und überall
Viele Haushalte kennen das Problem: Das Wi-Fi ist instabil, langsam oder reicht nicht bis nach draussen. Mesh-Wi-Fi von TP-Link schafft Abhilfe. Mit Deco bietet TP-Link leistungsstarke, leicht installierbare und elegante Lösungen für jedes Zuhause.
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27. Feb 2026
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Smarthome: sicher und komfortabel
Mit den Smarthome-Lösungen von TP-Link gestalten Sie Ihr Zuhause nicht nur intelligenter, sondern auch sicherer und komfortabler – ganz ohne technisches Vorwissen.
3 Minuten
TP-Link Switzerland GmbH
23. Mai 2025
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