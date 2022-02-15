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Charles Glimm

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Beiträge von Charles Glimm

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Vektorgrafik-Programm
Inkscape
Der Vektorgrafikeditor Inkscape ist im Hinblick auf die Grundfunktionen ebenso leistungsstark wie Freehand oder Corel Draw. Es lassen sich Grafikelemente aus Bibliotheken einfügen.
3 Minuten
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Charles Glimm
15. Feb 2022
PcTipp
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Home Office Tool
Ultra VNC
Ultra VNC lässt Sie andere Computer fernsteuern, beispielsweise um einem Bekannten übers Internet zu helfen oder eine Präsentation auf mehreren PCs im Netzwerk auszuführen.
2 Minuten
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Charles Glimm
20. Jan 2022

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