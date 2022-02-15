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Charles Glimm
Charles Glimm
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Charles Glimm.
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Vektorgrafik-Programm
Inkscape
Der Vektorgrafikeditor Inkscape ist im Hinblick auf die Grundfunktionen ebenso leistungsstark wie Freehand oder Corel Draw. Es lassen sich Grafikelemente aus Bibliotheken einfügen.
3 Minuten
Charles Glimm
15. Feb 2022
Downloads
Home Office Tool
Ultra VNC
Ultra VNC lässt Sie andere Computer fernsteuern, beispielsweise um einem Bekannten übers Internet zu helfen oder eine Präsentation auf mehreren PCs im Netzwerk auszuführen.
2 Minuten
Charles Glimm
20. Jan 2022
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