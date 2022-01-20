Hilfe aus der Ferne, zum Beispiel beim Home Office, findet man hier: Das Tool besteht aus zwei Programmen, dem Server und dem Viewer. Die Server-Software muss auf dem PC laufen, der ferngesteuert werden soll. Der Viewer dient als «Fernbedienung» für denjenigen, der dem anderen Rechner die Anweisungen erteilt.

Tastatur- und Mauseingaben des Viewers werden an den Server übertragen, der wiederum die Bildschirmausgabe des ferngesteuerten PCs an den Viewer übermittelt. So bedient man den entfernten PC, als würde man selbst davorsitzen.

Ein eigener Dateimanager und eine Chatfunktion sorgen dafür, dass auch Dateien und Nachrichten zwischen den beiden PCs übertragen werden können. Und sollte ein Helfer einmal nicht genug sein, dann ist der Server in der Lage, mehrere Viewer gleichzeitig zu bedienen. Auf diese Weise lassen sich auch recht einfach Schulungen oder Präsentationen an vernetzten Rechnern durchführen.

Auf diese Art kann aus der Ferne auch auf unbeaufsichtigte PCs zugegriffen werden, an denen gerade kein Windows-Nutzer angemeldet ist. Sowohl der Ultra-VNC-Server als auch der Viewer sind darüber hinaus portabel und lassen sich problemlos von einem USB-Stick ausführen.

Freeware für Windows, Englisch, Download beim Hersteller.

Hinweis: Ultra VNC kann für Einsteigerinnen und Einsteiger etwas schwierig zu konfigurieren sein, etwa punkto Firewall-Einstellungen. Für etwas einfachere Fernhilfe eignet sich alternativ auch AnyDesk.