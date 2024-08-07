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Christopher Bertele

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Beiträge von Christopher Bertele

Tests
Analoge Smartwatch
Withings Scanwatch 2 im Test: Schicker als der Rest
Die zweite Version der Scanwatch von Withings bringt einige Verbesserungen und zählt zu den schönsten Smartwatches am Markt. Bei den smarten Funktionen muss man hingegen ein paar kleinere Abstriche machen.
4 Minuten
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Christopher Bertele
7. Aug 2024
Tests
Smarte Sportuhr
Garmin-Konkurrent: Die Suunto Race im Test
Mit der Race hat Suunto eine Amoled-Multisportuhr ins Programm genommen, die dank kostenloser Karten und vielen Trainingsmodi auch anspruchsvolle Sportler überzeugen soll.
4 Minuten
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Christopher Bertele
24. Jun 2024

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