Analoge Smartwatch
Withings Scanwatch 2 im Test: Schicker als der Rest
Die Withings Scanwatch 2 ist eine Hybrid-Smartwatch, die klassisches Uhrendesign mit Gesundheitsfunktionen und einigen Smartwatch-Features verbindet. Die Uhr folgt dem Design ihres Vorgängers und präsentiert sich in einem schlichten, klassischen Look. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und ist in zwei Grössen (38 mm und 42 mm) erhältlich.
Das Display wird von kratzfestem Saphirglas geschützt. Die Uhr ist sehr hochwertig verarbeitet und liegt angenehm am Handgelenk. Sie ist wasserdicht bis 50 Meter und somit auch zum Schwimmen geeignet. Im Test hielt unser Modell sowohl eine halbstündige Bahneinheit durch als auch das anschliessende Duschen.
Die Scanwatch 2 verfügt über ein analoges Ziffernblatt mit Zeigern - allerdings ohne Sekundenzeiger. Für die smarten Infos dient ein kleines OLED-Display im oberen Bereich des Ziffernblatts. Dieses zeigt Benachrichtigungen, Gesundheitsdaten und Menüpunkte an, in beiden Varianten ist die Anzeige verhältnismässig klein. Es lassen sich zwar alle Daten ablesen, durch die kreisrunde Form der Anzeige sind dem Informationstransfer aber enge Grenzen gesetzt. Die Bedienung erfolgt über die dreh- und drückbare Krone an der Seite der Uhr und ging im Test problemlos vonstatten, auch wenn die Menüs etwas übersichtlicher sein könnten. Einziges Manko dieses Konzepts: Wenn man beim Sport das Handgelenk stark anwinkelt, etwa bei Planks, drückt man unweigerlich die Krone und pausiert das Training. Hier hilft es, die Uhr zum Training ans andere Handgelenk zu wechseln.
Gesundheitsfunktionen:
Die Scanwatch 2 bietet eine Vielzahl an Gesundheitsfunktionen. Neben der Herzfrequenzmessung, EKG-Funktion und Schlafüberwachung, die bereits im Vorgängermodell vorhanden waren, bietet die Scanwatch 2 nun auch eine Temperaturmessung, die Veränderungen in der Hauttemperatur wahrnimmt und daraus unter anderem das Stresslevel errechnet.
Mit an Bord sind zudem eine Zyklus-Tracking-Funktion sowie eine verbesserte Schlafüberwachung mit Schlafatemfrequenzmessung. Das klappte im Test sehr gut, die Daten entsprachen zumindest dem subjektiven Empfinden der Schlafqualität. Die EKG-Funktion ermöglicht die Erkennung von Herzrhythmusstörungen, im Vergleich mit einem professionellen EKG im Krankenhaus kam die Uhr auf annähernd dieselben Werte – beeindruckend.
Die Scanwatch 2 bietet einige grundlegende Smartwatch-Funktionen wie Benachrichtigungen über Anrufe, Nachrichten und Kalenderereignisse, Wetterinformationen und eine Smartphone-Suchfunktion. Die Benachrichtigungen können jedoch nicht beantwortet werden und es gibt keine Möglichkeit, Apps zu installieren oder Musik zu steuern.
Die Akkulaufzeit der Scanwatch 2 ist enorm und beträgt bis zu 30 Tage bei normaler Nutzung. Dies ist deutlich länger als bei vielen anderen Smartwatches. Wer die Uhr beim Sport trägt, muss mit etwas kürzerer Laufzeit leben, da dann der sehr akkurate Pulsmesser konstant misst. GPS sucht man bei der Withings vergeblich, und auch ansonsten ist die Uhr nur eingeschränkt als Ersatz zu einer echten Sportuhr oder einer klassischen Smartwatch zu sehen. Die Anzeige ist schlichtweg zu klein, für Basistrainings reicht die Uhr aber vollauf aus, zumal die aufgezeichneten Daten sehr genau sind. Sehr praktisch ist beim Sport der Temperatursensor, er warnt beispielsweise bei Überhitzung und liefert so wertvolle zusätzliche Informationen.
Die Withings Scanwatch 2 ist mit 349 Euro (bei Digitec ab 295 Franken erhältlich) im höheren Preissegment angesiedelt, der Aufpreis beispielsweise für ein Milanese-Armband ist mit 50 Euro im Rahmen. Insgesamt betrachtet ist die Scanwatch 2 eine interessante Option für Nutzer, die eine klassische Armbanduhr mit umfangreichen Gesundheitsfunktionen und einigen grundlegenden Smartwatch-Funktionen suchen. Sie überzeugt durch ihre hochwertige Verarbeitung, die lange Akkulaufzeit und das intuitive Bedienkonzept.
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