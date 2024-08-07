Withings Scanwatch 2 im Test: Schicker als der Rest

Die Withings Scanwatch 2 ist eine Hybrid-Smartwatch, die klassisches Uhrendesign mit Gesundheitsfunktionen und einigen Smartwatch-Features verbindet. Die Uhr folgt dem Design ihres Vorgängers und präsentiert sich in einem schlichten, klassischen Look. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl und ist in zwei Grössen (38 mm und 42 mm) erhältlich.

Das Display wird von kratzfestem Saphirglas geschützt. Die Uhr ist sehr hochwertig verarbeitet und liegt angenehm am Handgelenk. Sie ist wasserdicht bis 50 Meter und somit auch zum Schwimmen geeignet. Im Test hielt unser Modell sowohl eine halbstündige Bahneinheit durch als auch das anschliessende Duschen.

Die Scanwatch 2 verfügt über ein analoges Ziffernblatt mit Zeigern - allerdings ohne Sekundenzeiger. Für die smarten Infos dient ein kleines OLED-Display im oberen Bereich des Ziffernblatts. Dieses zeigt Benachrichtigungen, Gesundheitsdaten und Menüpunkte an, in beiden Varianten ist die Anzeige verhältnismässig klein. Es lassen sich zwar alle Daten ablesen, durch die kreisrunde Form der Anzeige sind dem Informationstransfer aber enge Grenzen gesetzt. Die Bedienung erfolgt über die dreh- und drückbare Krone an der Seite der Uhr und ging im Test problemlos vonstatten, auch wenn die Menüs etwas übersichtlicher sein könnten. Einziges Manko dieses Konzepts: Wenn man beim Sport das Handgelenk stark anwinkelt, etwa bei Planks, drückt man unweigerlich die Krone und pausiert das Training. Hier hilft es, die Uhr zum Training ans andere Handgelenk zu wechseln.