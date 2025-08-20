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Top 500
Jetzt vorbestellen: «Top 500 – die stärksten Schweizer ICT-Firmen»
Seit bald 40 Jahren veröffentlicht Computerworld jährlich die Rangliste der Top 500 umsatzstärksten ICT-Unternehmen. Auch dieses Jahr erscheint das Ergebnis in der Sonderausgabe «Top 500» am 12. September und kann jetzt bereits vorbestellt werden.
2 Minuten
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Computerworld Redaktion
20. Aug 2025

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