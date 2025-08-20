Jetzt vorbestellen: «Top 500 – die stärksten Schweizer ICT-Firmen»

Aufsteiger und Absteiger. Alle Jahre wieder lüften wir das Geheimnis, in welcher Verfassung sich der heimische IT-Markt befindet. Welche Firmen hatten zu kämpfen? Wer rutscht ab und welches Unternehmen konnte sich nach oben arbeiten?

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