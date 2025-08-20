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Computerworld Redaktion
20. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

Top 500

Jetzt vorbestellen: «Top 500 – die stärksten Schweizer ICT-Firmen»

Seit bald 40 Jahren veröffentlicht Computerworld jährlich die Rangliste der Top 500 umsatzstärksten ICT-Unternehmen. Auch dieses Jahr erscheint das Ergebnis in der Sonderausgabe «Top 500» am 12. September und kann jetzt bereits vorbestellt werden.

Ranking, Marktanalyse und Interviews - Computerworld Top 500. Das Original.

© (Quelle: Computerworld)

Aufsteiger und Absteiger. Alle Jahre wieder lüften wir das Geheimnis, in welcher Verfassung sich der heimische IT-Markt befindet. Welche Firmen hatten zu kämpfen? Wer rutscht ab und welches Unternehmen konnte sich nach oben arbeiten?

Bestellen Sie jetzt die begehrte Spezialausgabe Top 500 2025 vor.

Bestellung innerhalb der Schweiz (CHF 25.50)

Bei Lieferung ins Ausland (CHF 35.00)

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