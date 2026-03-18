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SparkStealer
Kriminelle locken Gamer in die Malware-Falle
G DATA warnt Spieler von "Minecraft" vor manipulierten Modpacks und unseriösen Versprechungen.
2 Minuten
Florian Bergener
18. Mär 2026
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