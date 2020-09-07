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Testbericht Project CARS 3
Gebt Gas und habt Spass: Slightly Mad möchte mit «Project CARS 3» endlich in den Racing-Mainstream. Ob das gelingt oder die Rennspielserie unter diesem neuen Anspruch leidet, erfahrt ihr im Test.
6 Minuten
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7. Sep 2020

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