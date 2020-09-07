Testbericht Project CARS 3

Auch der dritte Ableger der Rennserie möchte, dass ihr ihn auf seine Weise spielt. Das bedeutet: Nicht nur das Gas-, sondern auch das Bremspedal ist euer Freund. Jeder Wagen fährt sich anders. Beispielsweise mussten wir anfangs feststellen, dass der Porsche 959 S einiges an Fingerspitzengefühl am Gas erfordert, um nicht auszubrechen. Ganz im Gegensatz etwa zum gutmütigen Honda Civic vom Beginn des Spiels. Durch die häufigen Fahrzeugwechsel und die Progression aufgrund der leistungsstärkeren Fahrzeuge müsst ihr euch immer wieder auf neue Gegebenheiten einstellen.

Hinzu kommen die je nach Schwierigkeitsgrad durchaus fordernden dynamischen Wettereffekte, die die Strecken, vor allem aber die Curbs gefährlich glatt machen. «Project CARS 3» spielt sich mit dem Controller ausgezeichnet, ein Lenkrad ist aber für Rennspielpuristen Pflicht. Letztere freuen sich garantiert auch über die grosse Auswahl an Kameraperspektiven: Von der Helmansicht bis hin zur Stossstangen- und Ego-Perspektive ist alles dabei, was der Rennfahrer braucht.

Einzig das Schadensmodell bleibt auch im dritten «Project CARS» eine Baustelle. Zwar stellt das Spiel Unfälle mit feuerroten Effekten dar. Die optischen Schäden am Boliden wirken aber doch ein wenig zahm im Vergleich zu anderen Mitbewerbern, und so spielen sie eigentlich keine Rolle für den Spielverlauf.

Mit jeder Menge Erfahrung

«Project CARS 3» koppelt euren Fortschritt zum einen an die Karriere, zum anderen an die Pilotenstufe. Je höher ihr aufsteigt, desto mehr Autos schaltet ihr frei, die ihr mit den erspielten Credits eurer Garage hinzufügen könnt. Slightly Mad schneidet sich ein dickes Stück bei aktuellen Action- und Rollenspielen ab, indem es nahezu jede eurer Aktionen in verschiedenen Bereichen wertet und eure Leistungen sammelt.