Moritz Diethelm

Nach dem Windows-Patchday im Oktober 2025 berichten Unternehmen weltweit über Verbindungsabbrüche beim Remote Desktop. Das Update KB5066835 verursacht laut Tridata massive Ausfälle – Microsoft schweigt bislang.
Mit Spodas erhält die Schweizer Sport- und Bikebranche eine neutrale Plattform für digitale Prozesse. Ziel ist es, Bestellungen, Produktdaten und Kommunikation zu vereinheitlichen und damit den Fachhandel zu stärken.
Seit Juli gelten in der Schweiz neue Regeln für E-Bikes. Im Zentrum steht eine neue Klasse für schwere E-Cargobikes. Die neue Regelung betrifft auch deutsche Hersteller und Händler - und sie könnte Signalwirkung auf die europäische Debatte um E-Bike-Regulierung haben.
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