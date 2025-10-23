Moritz Diethelm

E-Bike-Regularien

Diese Regeln gelten nun in der Schweiz - und das bedeuten sie für Deutschland

Seit Juli gelten in der Schweiz neue Regeln für E-Bikes. Im Zentrum steht eine neue Klasse für schwere E-Cargobikes. Die neue Regelung betrifft auch deutsche Hersteller und Händler - und sie könnte Signalwirkung auf die europäische Debatte um E-Bike-Regulierung haben.