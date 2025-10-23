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Moritz Diethelm

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Moritz Diethelm.

Beiträge von Moritz Diethelm

News
Systemfehler nach Update
Remote-Desktop-Ausfälle nach Windows-Patchday
Nach dem Windows-Patchday im Oktober 2025 berichten Unternehmen weltweit über Verbindungsabbrüche beim Remote Desktop. Das Update KB5066835 verursacht laut Tridata massive Ausfälle – Microsoft schweigt bislang.
2 Minuten
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Moritz Diethelm
23. Okt 2025
News
Spodas
Neue Digital-Schnittstelle für Schweizer Sport- und Bikebranche
Mit Spodas erhält die Schweizer Sport- und Bikebranche eine neutrale Plattform für digitale Prozesse. Ziel ist es, Bestellungen, Produktdaten und Kommunikation zu vereinheitlichen und damit den Fachhandel zu stärken.
2 Minuten
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Moritz Diethelm
11. Sep 2025
News
E-Bike-Regularien
Diese Regeln gelten nun in der Schweiz - und das bedeuten sie für Deutschland
Seit Juli gelten in der Schweiz neue Regeln für E-Bikes. Im Zentrum steht eine neue Klasse für schwere E-Cargobikes. Die neue Regelung betrifft auch deutsche Hersteller und Händler - und sie könnte Signalwirkung auf die europäische Debatte um E-Bike-Regulierung haben.
5 Minuten
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Moritz Diethelm
17. Jul 2025

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