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Moritz Diethelm
23. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.

Systemfehler nach Update

Remote-Desktop-Ausfälle nach Windows-Patchday

Nach dem Windows-Patchday im Oktober 2025 berichten Unternehmen weltweit über Verbindungsabbrüche beim Remote Desktop. Das Update KB5066835 verursacht laut Tridata massive Ausfälle – Microsoft schweigt bislang.

Das Tridata-Gebäude in Nürnberg. Die Software-Profis warnen, das Oktober-Update von Windows führe zu Störungen bei Remote-Desktop-Verbindungen.

© (Quelle: Tridata)

Der aktuelle Windows-Patchday sorgt für gravierende Störungen in Unternehmensnetzwerken. Nach Installation des kumulativen Updates KB5066835 (Build 26100.6899) für Windows 25H2 brechen Remote-Desktop-Verbindungen (RDP) sofort ab oder führen zum Absturz des Clients, warnt der Nürnberger Software Dienstleister Tridata GmbH. Betroffen sind laut Tridata zahlreiche Firmen weltweit – darunter auch viele mittelständische Betriebe in Deutschland.

Kein Hotfix oder Workaround bekannt

Die Ausfälle treten unmittelbar nach der Aktualisierung auf und betreffen laut dem IT-Dienstleister nicht nur Sonderkonfigurationen, sondern eine breite Basis produktiver Systeme. Remote-Zugriffe auf Server, Cloud-Dienste und Support-Umgebungen seien dadurch stark eingeschränkt oder vollständig blockiert.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft liegt derzeit nicht vor. Auch Anfragen über Partner- und Volumenlizenzkanäle blieben bislang unbeantwortet. Für Administratorinnen und Administratoren bedeutet das: Es gibt derzeit weder einen Hotfix noch einen dokumentierten Workaround.

Tridata fordert von Microsoft, kurzfristig für Transparenz zu sorgen und eine zentrale Supportstruktur für betroffene Unternehmen aufzubauen. „Die Störung betrifft einen Kernbestandteil moderner IT-Infrastrukturen“, heisst es in der Mitteilung.

Die Tridata GmbH ist ein mittelständischer IT-Dienstleister mit Schwerpunkt auf Systemintegration und Remote-Support. Nach Unternehmensangaben sind mehrere Dutzend Kundensysteme vom aktuellen Problem betroffen.

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