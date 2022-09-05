NETGEAR Switzerland GmbH

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Das stärkste WiFi-System der Welt

Mit den Orbi WiFi 6 und WiFi 6E WLAN-Mesh-Systemen bietet NETGEAR das stärkste WiFi der Branche und macht das Heimnetz bereit für die Zukunft: Auch für die laufend wachsende Anzahl von Geräten in unseren Smart Homes.