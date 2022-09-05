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Das stärkste WiFi-System der Welt
Den Netflix-Krimi ohne Ausfall schauen, störungsfrei gamen oder ruckelfrei im Home-Office arbeiten: WiFi 6 und WiFi 6E sind die neue Generation von Standards der drahtlosen Technologie und setzen neue Massstäbe bei Kapazität, Latenzzeiten und Geschwindigkeiten. Sie ermöglichen ein WLAN-Heimnetzwerk, wie man es noch nie erlebt hat. NETGEAR setzt mit den Orbi 750 und 850 Serien auf Mesh-WLAN-Systeme mit WiFi 6. Die innovative Orbi 960 Serie setzt auf ein WLAN-Mesh-System mit WiFi 6E. Damit deckt NETGEAR Orbi jeden Quadratzentimeter der Wohnumgebung mit stabilem, sicherem und superschnellem WLAN ab.
Mit WiFi 6E schon heute zukunftssicher
Die Orbi 960 Serie mit WiFi 6E ist die fortschrittlichste Lösung auf dem Markt. Denn immer mehr Geräte zu Hause – private Geräte und Smart Home Anwendungen – sind in ständigem Wettbewerb um Bandbreite, was zu Überlastungen führen kann. Der WiFi 6E Standard sorgt dafür, dass Überlastungen erst gar nicht entstehen können. Die WiFi 6E-Technologie wurde zusätzlich um ein neues 6GHz-WLAN-Frequenzband erweitert, um Geschwindigkeiten von mehr als 1 Gbps, weniger Störungen und minimalste Ladezeiten für Inhalte zu ermöglichen – und das für noch mehr gleichzeitig verbundene Endgeräte.
Speed und Stabilität
WiFi 6E bietet schon heute die Geschwindigkeiten von morgen. Laufend kommen neue Endgeräte hinzu, welche diesen Standard unterstützen. Aber auch Endgeräte, welche auf den aktuellen Frequenzen übertragen, werden mit der Orbi Serie 960 eine deutlich verbesserte Abdeckung und höhere Geschwindigkeiten von bis zu 30 Prozent erleben, dank optimierter WLAN-Funkübertragung und Antennendesign. Problemlos 4K-8K-Videos streamen, grosse Dateien laden, und das alles gleichzeitig. – Die Orbi Systeme bieten ein neuartiges WiFi-Erlebnis für zu Hause.
Viertes Band - Quad Band - für zusätzliches WLAN-Spektrum
Als branchenweit erstes Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System unterstützt die Orbi Serie 960 vier WLAN-Bänder: je 2,4GHz, 5GHz und 6GHz für die Verbindung mit allen Endgeräten und ein zusätzliches, dediziertes viertes 5GHz-WLAN-Band für die Verbindung des Routers mit den Satelliten. Dieser vierte Kanal ist ein von NETGEAR entwickelter, dedizierter Backhaul-Kanal, so als wären Satelliten mit einem kabellosen Netzwerkkabel direkt mit dem Router verbunden. Das Ergebnis: Maximale Geschwindigkeit und Reichweite im gesamten Zuhause.
WiFi 6 und 6E Systeme für 200, 100 oder 40 Endgeräte
Die Orbi Serien von NETGEAR gibt es passend für jedes Zuhause und die Anzahl der angeschlossenen Endgeräte. Das Nonplusultra mit der fortschrittlichsten Technologie ist die Serie 960: Sie unterstützt bis zu 200 Endgeräte.
Für kleinere Haushalte mit weniger Raum und Etagen, mit weniger Bewohnern und weniger angeschlossenen Endgeräten bieten sich die leistungsstarken Orbi 850 und Orbi 750 Serien an. Diese setzen auf die mehrfach preisgekrönte Orbi Tri-Band-Technologie und den WiFi 6 Standard. An die Serie 850 lassen sich bis zu 100 Endgeräte anschliessen. Und die Serie 750 unterstützt bis zu 40 Endgeräte.
Rundum sicher dank intelligenten Services
Das eigene Orbi Heimnetzwerk ist dank der Orbi® App einfach innert weniger Minuten eingerichtet. Über die App kann man WLAN-Netzwerke auch aus der Ferne steuern, die Internet-Datennutzung verfolgen und vieles mehr.
NETGEAR bietet aber nicht nur das weltweit leistungsstärkste WiFi-System für die eigenen vier Wände, sondern stattet die Orbi WiFi 6 und 6E Modelle zusätzlich mit hervorragenden Sicherheits- und Jugendschutz-Lösungen aus.
Hohe Cybersicherheit mit NETGEAR Armor
Gerade bei Smart Home Anwendungen wie virtuellen Assistenten wie Siri, Babyphones, Thermostaten, Überwachungskameras, Türklingeln und mehr und den von Kindern und Jugendlichen genutzten Geräten entspricht die Sicherheit nicht immer den höchsten Standards. Für mehr Online-Schutz zu Hause lässt sich das Cyberschutzprogramm NETGEAR Armor mit einem Klick auf dem Router installieren. Es überprüft laufend alle im Heimnetzwerk angeschlossenen Computer, Mobiltelefone sowie alle IoT-Geräte auf Schwachstellen in der Netzwerksicherheit, z.B. schwache Passwörter sowie ungesicherte Kommunikation. Verdächtige Geräte können nach der sofortigen Warnmeldungen im Netzwerk blockiert werden.
NETGEAR Smart Parental Controls - kluger Jugendschutz
NETGEAR Smart Parental Controls bietet Eltern die Möglichkeit, ihren Kindern so viel Freiheit wie möglich, aber auch so viel Kontrolle wie nötig zu geben. Es ist eine der umfangreichsten Jugendschutz-Lösungen auf dem Markt. So können etwa Apps und Themen limitiert werden: Beispielsweise können Kinder während der Hausaufgaben nicht auf Spiele, aber auf die Google-Suche und die Schulplattform zugreifen. Mit NETGEAR Smart Parental Controls haben Eltern auch die Möglichkeit, gesunde digitale Gewohnheiten zu unterstützen und gutes Verhalten mit zusätzlicher Internet-Zeit zu belohnen.
Die NETGEAR Orbi WiFi 6 und 6E WLAN-Mesh-Systeme – ausgezeichnet mit dem CES Innovation Award und 5 Sternen von PCtipp – machen das WiFi-Erlebnis im smarten, sicheren Heimnetz jederzeit und überall perfekt.
Weiter Informationen unter www.netgear.ch
- Mit WiFi 6E schon heute zukunftssicher
- Speed und Stabilität
- Viertes Band - Quad Band - für zusätzliches WLAN-Spektrum
- WiFi 6 und 6E Systeme für 200, 100 oder 40 Endgeräte
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