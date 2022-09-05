Das stärkste WiFi-System der Welt

Den Netflix-Krimi ohne Ausfall schauen, störungsfrei gamen oder ruckelfrei im Home-Office arbeiten: WiFi 6 und WiFi 6E sind die neue Generation von Standards der drahtlosen Technologie und setzen neue Massstäbe bei Kapazität, Latenzzeiten und Geschwindigkeiten. Sie ermöglichen ein WLAN-Heimnetzwerk, wie man es noch nie erlebt hat. NETGEAR setzt mit den Orbi 750 und 850 Serien auf Mesh-WLAN-Systeme mit WiFi 6. Die innovative Orbi 960 Serie setzt auf ein WLAN-Mesh-System mit WiFi 6E. Damit deckt NETGEAR Orbi jeden Quadratzentimeter der Wohnumgebung mit stabilem, sicherem und superschnellem WLAN ab.

Mit WiFi 6E schon heute zukunftssicher

Die Orbi 960 Serie mit WiFi 6E ist die fortschrittlichste Lösung auf dem Markt. Denn immer mehr Geräte zu Hause – private Geräte und Smart Home Anwendungen – sind in ständigem Wettbewerb um Bandbreite, was zu Überlastungen führen kann. Der WiFi 6E Standard sorgt dafür, dass Überlastungen erst gar nicht entstehen können. Die WiFi 6E-Technologie wurde zusätzlich um ein neues 6GHz-WLAN-Frequenzband erweitert, um Geschwindigkeiten von mehr als 1 Gbps, weniger Störungen und minimalste Ladezeiten für Inhalte zu ermöglichen – und das für noch mehr gleichzeitig verbundene Endgeräte.

Speed und Stabilität

WiFi 6E bietet schon heute die Geschwindigkeiten von morgen. Laufend kommen neue Endgeräte hinzu, welche diesen Standard unterstützen. Aber auch Endgeräte, welche auf den aktuellen Frequenzen übertragen, werden mit der Orbi Serie 960 eine deutlich verbesserte Abdeckung und höhere Geschwindigkeiten von bis zu 30 Prozent erleben, dank optimierter WLAN-Funkübertragung und Antennendesign. Problemlos 4K-8K-Videos streamen, grosse Dateien laden, und das alles gleichzeitig. – Die Orbi Systeme bieten ein neuartiges WiFi-Erlebnis für zu Hause.

Viertes Band - Quad Band - für zusätzliches WLAN-Spektrum

Als branchenweit erstes Quad-Band WiFi 6E WLAN-Mesh-System unterstützt die Orbi Serie 960 vier WLAN-Bänder: je 2,4GHz, 5GHz und 6GHz für die Verbindung mit allen Endgeräten und ein zusätzliches, dediziertes viertes 5GHz-WLAN-Band für die Verbindung des Routers mit den Satelliten. Dieser vierte Kanal ist ein von NETGEAR entwickelter, dedizierter Backhaul-Kanal, so als wären Satelliten mit einem kabellosen Netzwerkkabel direkt mit dem Router verbunden. Das Ergebnis: Maximale Geschwindigkeit und Reichweite im gesamten Zuhause.

WiFi 6 und 6E Systeme für 200, 100 oder 40 Endgeräte

Die Orbi Serien von NETGEAR gibt es passend für jedes Zuhause und die Anzahl der angeschlossenen Endgeräte. Das Nonplusultra mit der fortschrittlichsten Technologie ist die Serie 960: Sie unterstützt bis zu 200 Endgeräte.