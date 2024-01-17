Platzhalter-Person.webp

SDA SDA

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von SDA.

Beiträge von SDA SDA

News
Fortnite-Streit
Apple muss App-Store-Regeln lockern
Apple muss in den USA eine Lockerung seiner App-Store-Regeln akzeptieren. App-Entwickler dürfen Nutzer künftig zu Bezahlmethoden ausserhalb des App Stores leiten.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
SDA SDA
17. Jan 2024

Kommentare