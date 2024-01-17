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Fortnite-Streit
Apple muss App-Store-Regeln lockern
Apple muss in den USA eine Lockerung seiner App-Store-Regeln akzeptieren. App-Entwickler dürfen Nutzer künftig zu Bezahlmethoden ausserhalb des App Stores leiten.
2 Minuten
SDA SDA
17. Jan 2024
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