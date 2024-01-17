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17. Jan 2024
Lesedauer 2 Min.

Fortnite-Streit

Apple muss App-Store-Regeln lockern

Apple muss in den USA eine Lockerung seiner App-Store-Regeln akzeptieren. App-Entwickler dürfen Nutzer künftig zu Bezahlmethoden ausserhalb des App Stores leiten.
© (Quelle: Camilo Concha/Shutterstock)

Die Entscheidung ist eine Folge des jahrelangen Streits zwischen Apple und dem Spieleentwickler Epic Games. Epic wollte die hohen Gebühren von Apple umgehen, die bei Käufen im App Store anfallen. Der Konzern hatte deshalb 2021 eine Version von "Fortnite" veröffentlicht, die auch an Apple vorbei bezahlt werden konnte. Apple reagierte mit dem Verbot von "Fortnite" im App Store.

Das Berufungsgericht in San Francisco hatte Apple im September 2023 zur Lockerung der Bezahlregeln verurteilt. Das Gericht befand, dass Apple mit seinen Regeln gegen kalifornische Wettbewerbsbestimmungen verstösst. Das Oberste Gericht der USA lehnte es ab, sich mit dem Fall zu beschäftigen.

Die Lockerung der Bezahlregeln könnte für Apple erhebliche finanzielle Folgen haben. Der Konzern nimmt derzeit eine Provision von 15 bis 30 Prozent auf Käufe im App Store ein. Wenn Entwickler ihre Nutzer zu Bezahlmethoden ausserhalb des App Stores leiten dürfen, entgehen Apple zumindest ein Teil dieser Erlöse.

Aber immerhin musste Apple Fortnite nicht in den App Store zurückkommen lassen.

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