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Stefan Kuhn

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Beiträge von Stefan Kuhn

Beispiel von Rainmeter-Widgets (noch auf einem Windows-7-PC)
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Rainmeter
Das Systemüberwachungs-Tool Rainmeter zeigt ausgewählte Systeminfos, RSS-Nachrichten, aktuelle Wetterdaten und vieles mehr direkt auf dem Windows-Desktop an.
2 Minuten
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Stefan Kuhn
21. Jan 2026

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