Rainmeter zeigt auf dem Windows-Desktop Statusinformationen wie die CPU-Auslastung, den Speicher-Verbrauch, den verfügbaren Festplattenplatz oder den Netzwerk-Traffic. Das Programm blendet aber auch RSS-Newsfeeds, Wetterdaten oder eine Analoguhr ein. Alle Anzeigen, auch Skins genannt, lassen sich durch Themes oder Layouts im Aussehen verändern und frei auf dem Desktop platzieren.

Erste Schritte: Nach der Installation und dem ersten Programmstart erscheint im Windows-Infobereich unten rechts ein neues Rainmeter-Icon in Form eines Tropfens. Alle Einstellungen des Programms erreichen Sie mit einem Rechtsklick auf dieses Symbol. Während die Dokumentation auf der Entwickler-Webseite in Englisch gehalten ist, steht im installierten Programm die gesamte Bedienoberfläche in deutscher Sprache zur Verfügung.

Open-Source-Tool für Windows, Download beim Entwickler.