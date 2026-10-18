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Patrick Hediger
18. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Vom Prompt zur Website

cyon macht Webhosting mit MCP-Server agentenfähig

Mit einem eigenen MCP-Server verbindet der Basler Webhosting-Anbieter cyon KI-Agenten wie Claude Code direkt mit dem Webhosting. Kunden können damit Webinhalte per Prompt erstellen und unmittelbar veröffentlichen – sicher verwaltet über das gewohnte my.cyon-Konto.
© Cyon

KI-Agenten können bereits heute in Sekundenschnelle Code schreiben, Texte formulieren oder komplette Websites entwerfen. Zwischen dem Prompt und der tatsächlichen Veröffentlichung im Internet standen bisher jedoch meist mehrere manuelle Schritte: Dateien exportieren, FTP-Verbindungen einrichten, Zugangsdaten verwalten und SSL-Zertifikate konfigurieren. Der Schweizer Hosting-Pionier cyon schliesst diese Lücke und lanciert als einer der ersten Anbieter einen eigenen MCP-Server.

Über das offene Model Context Protocol (MCP) erhalten kompatible KI-Agenten wie Claude Code eine direkte, sichere Schnittstelle zum cyon-Hosting. Dadurch wird aus einem Chat-Entwurf per einfachem Befehl unmittelbar eine erreichbare Website.

Ein typischer Arbeitsablauf beginnt direkt im Chat mit dem KI-Agenten: Eine Nutzerin lässt sich eine Landingpage für eine Veranstaltung oder einen Webauftritt für ein Café erstellen. Mit einem simplen Folgeprompt wie «Veröffentliche diese Seite auf meinem cyon-Hosting unter einer neuen Subdomain» stösst sie die Publikation an. Nach der Freigabe überträgt der KI-Agent die Daten, legt die Subdomain an und richtet automatisch die notwendige SSL-Verschlüsselung ein.

Volle Kontrolle und Datensicherheit im Fokus

Besonderes Augenmerk legt cyon auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit:

  • Keine Weitergabe von Passwörtern: Die Autorisierung erfolgt nahtlos über das bestehende my.cyon-Konto. Der KI-Agent erhält ausschliesslich temporäre und zweckgebundene Zugriffsrechte.
  • Transparenz: Sämtliche Aktivitäten und Verbindungen bleiben in my.cyon nachvollziehbar und Zugriffsrechte können jederzeit mit einem Klick widerrufen werden.
  • Hosting in Schweizer Hand: Der Betrieb erfolgt auf der cyon-eigenen Infrastruktur in Basel unter Einhaltung strenger Schweizer Datenschutzstandards.

Öffentliche Beta-Phase ab 15. Oktober 2026

Der MCP-Server steht allen cyon-Kundinnen und -Kunden ab sofort als öffentliche Beta-Version zur Verfügung. cyon nutzt diese Phase, um wertvolles Feedback aus der tatsächlichen Nutzung zu sammeln und zu evaluieren, welche weiteren Hosting- und Wartungsaufgaben künftig sinnvoll für KI-Agenten geöffnet werden sollen.

Weitere Informationen zur Einrichtung und Zugang zur Beta:

cyon.ch/hosting/ki-agent

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