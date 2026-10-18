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Detlef Hoepfner
18. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

Mac-App repariert Metadaten in Musikbibliotheken

Mit Truffle ist eine Mac-App erhältlich, die Metadaten in Musikbibliotheken automatisch ergänzt und korrigiert. Die Anwendung des Entwicklers Marian Moritz Hildebrand richtet sich an Musikliebhaber mit grossen Sammlungen sowie an DJs, die ihre Bestände in rekordbox, Serato oder Traktor verwalten.
© Truffle

Die App greife auf acht Quellen zurück, um Felder wie Titel, Interpret, Album, Jahr, Genre, Tempo (BPM), Tonart und Cover zu befüllen: Audio-Fingerprint, Apple Music/iTunes, MusicBrainz, lokale Klanganalyse, Deezer, Cover Art Archive, Beatport und Web-Recherche. Pro Feld mache Truffle einen Vorschlag, den der Nutzer bestätigen könne. Dateien ohne verwertbare Tags – etwa mit generischen Dateinamen wie «AUD_0037.mp3″ – würden anhand des Klangs erkannt. Tempo und Tonart analysiere die App lokal auf dem Mac, ohne Internetverbindung.

Für DJs sei relevant, dass Truffle die DJ-Datenbanken selbst nicht verändere: Cues, Beatgrids, Crates und Sets blieben erhalten. Tempo und Tonart würden nur auf ausdrücklichen Klick geschrieben. Remixe und Edits behielten ihren Namen, DJ-Pool-Kürzel würden aus dem Titel entfernt.

Neben der Einzeltitel-Bearbeitung biete die App eine Massenfunktion zum Setzen von Feldern, Suchen und Ersetzen sowie zur Erkennung von Duplikaten und Zusammenlegung doppelter Wiedergabelisten. Alle Änderungen seien nachvollziehbar und einzeln oder als ganze Sitzung rückgängig zu machen; Originaldateien würden vor dem Schreiben gesichert. Unterstützt würden 17 Dateiformate, darunter MP3, M4A, FLAC, AIFF und WAV.

Truffle erfordert macOS 14 (Sonoma) oder neuer sowie einen Mac mit Apple Silicon. Eine kostenlose Testversion erlaubt die Analyse von 100 Titeln und das Schreiben von 20 Einträgen. Die Vollversion ist einmalig für 59,99 Euro erhältlich, inklusive zukünftiger Updates ohne Abogebühr.

Weitere Informationen: truffle-app.com

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