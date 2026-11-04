TWINT Rechnung für einfacheres digitales Bezahlen lanciert

Rechnungssteller profitieren gleichzeitig von einer zusätzlichen digitalen Bezahlmöglichkeit, ohne ihre bestehenden Rechnungsprozesse anpassen zu müssen. TWINT Rechnung bildet den Auftakt zu einem neuen Portfolio an Rechnungslösungen von TWINT.

Rechnungen gehören zu den häufigsten Berührungspunkten zwischen Unternehmen und ihren Kundinnen und Kunden. Dennoch sind viele Prozesse bis heute von manuellen Schritten geprägt. Mit TWINT Rechnung schafft TWINT eine Lösung, die das Bezahlen von Rechnungen vereinfacht und Unternehmen eine zusätzliche, unkomplizierte Bezahlmöglichkeit bietet.

Vorteile für Kundinnen und Kunden

Für die Kundschaft wird das Begleichen einer QR-Rechnung mit TWINT einfach und komfortabel: Sie scannen den Swiss QR-Code auf der Rechnung mit ihrer TWINT App, überprüfen die Zahlungsinformationen und legen fest, wann die Zahlung innerhalb der Zahlungsfrist ausgeführt werden soll. Anschliessend bestätigen sie die Zahlung direkt in der App.

Bei digitalen Rechnungen steht zusätzlich ein Rechnungsbutton zur Verfügung, der beispielsweise in E-Mails, Websites oder Apps eingebunden werden kann. Darüber lässt sich die Rechnung direkt in die TWINT App übernehmen und begleichen. Als weitere Option kann die Rechnung über die Upload-Funktion direkt in der TWINT App hochgeladen und anschliessend bezahlt werden.

Markus Kilb, CEO von TWINT: «Rechnungen bezahlen gehört zum Schweizer Alltag. Mit TWINT Rechnung machen wir auch diesen Zahlungsvorgang so unkompliziert, wie es unsere Nutzerinnen und Nutzer von TWINT kennen. Sie können ihre Rechnungen direkt in der TWINT App begleichen und den Zahlungszeitpunkt innerhalb der Zahlungsfrist selbst bestimmen. Für Unternehmen entsteht gleichzeitig eine zusätzliche Bezahlmöglichkeit, die sich nahtlos in bestehende Rechnungsprozesse integrieren lässt.»

Vorteile für Unternehmen

Für Rechnungssteller eröffnet die neue Lösung zusätzliche Möglichkeiten, ihre Kundeninteraktion zu digitalisieren. Da TWINT Rechnung auf dem etablierten Swiss-QR-Code-Standard aufbaut, können Unternehmen ihre bestehenden Rechnungsprozesse beibehalten. Rechnungen lassen sich weiterhin auf Papier oder digital bereitstellen, während TWINT als zusätzliche Bezahlmöglichkeit hinzukommt. TWINT Rechnung trägt dazu bei, Abläufe rund um die Rechnungszahlung weiter zu digitalisieren und damit den administrativen Aufwand sowie die damit verbundenen Kosten zu reduzieren.

TWINT Rechnung eignet sich sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch für grosse Organisationen mit hohem Rechnungsvolumen. Unternehmen wie Planzer Paket, Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS), Energie Wasser Luzern (EWL), green.ch, ClubDesk und RaiseNow setzen bereits auf die neue Lösung von TWINT. Durch die Einbettung in bestehende Prozesse können Unternehmen ihren Kundinnen und Kunden einen zeitgemässen und benutzerfreundlichen Bezahlprozess anbieten.

Weitere Informationen zu TWINT Rechnung und den Vorteilen für Unternehmen sind hier zu finden.