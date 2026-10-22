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Sascha Zäch
22. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

PCtipp 11/2026: mit diesen Themen ab dem 23. Oktober 2026 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 11/2026 ab dem 23. Oktober 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.
PCtipp 11/2026
© PCtipp
PCtipp 11/2026

PCtipp 11/2026

 © PCtipp

Ab dem 23. Oktober 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 11/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Keine Chance für Erpresser

Zu den aktuell fiesesten Schädlingen gehört Ransomware, auf Deutsch Erpressungstrojaner. Diese Übeltäter verschlüsseln alle Daten auf der Festplatte und geben sie erst wieder gegen ein Lösegeld frei – wenn überhaupt. Wir liefern wertvolle Tipps, wie und wo Sie Ihre Daten optimal als Backup sichern, um sie vor Ransomware effizient zu schützen. Ausserdem erfahren Sie, was bei einem Befall durch Erpressungs-Software tatsächlich hilft.

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© Shutterstock

Sparen beim Smartphone-Kauf

Neue High-End-Smartphones sind teuer. Zudem steigen momentan die Preise aufgrund der Speicherknappheit. Die Lösung: Kaufen Sie ein gebrauchtes Smartphone. Unser Ratgeber erklärt, worauf Sie dabei achten sollten.

Netzwerk unter Kontrolle

Ohne WLAN und LAN-Kabel geht es heute nicht mehr. Zu viele Geräte funktionieren nur vernetzt. Finden Sie mit unseren Tipps he­raus, welche Geräte in Ihrem Heimnetz hängen, entdecken Sie unerwünschte Hardware und sperren Sie allfällige Störenfriede.
 

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© PCtipp/Generiert mit Gemini

Webseiten einfach erstellen

Wer heute eine Webseite erstellen möchte, muss nicht mehr programmieren können. Es gibt zahlreiche Baukästen, die Sie mittels einfacher Mausklicks zum Ziel führen. Wir vergleichen die bekannten Schweizer Anbieter von Webseitenbaukästen.

Sicheres Smarthome

Mittlerweile gibt es viele smarte Geräte, welche die Heimsicherheit optimieren – von der Kamera über Brandmelder bis zu Fenster- und Türsensoren. Lesen Sie, mit welcher Hardware Sie Ihr Heim am besten schützen.

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