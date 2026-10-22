PCtipp 11/2026: mit diesen Themen ab dem 23. Oktober 2026 am Kiosk erhältlich

Sparen beim Smartphone-Kauf

Neue High-End-Smartphones sind teuer. Zudem steigen momentan die Preise aufgrund der Speicherknappheit. Die Lösung: Kaufen Sie ein gebrauchtes Smartphone. Unser Ratgeber erklärt, worauf Sie dabei achten sollten.

Netzwerk unter Kontrolle

Ohne WLAN und LAN-Kabel geht es heute nicht mehr. Zu viele Geräte funktionieren nur vernetzt. Finden Sie mit unseren Tipps he­raus, welche Geräte in Ihrem Heimnetz hängen, entdecken Sie unerwünschte Hardware und sperren Sie allfällige Störenfriede.

