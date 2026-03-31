Sascha Zäch

Mit dem Headphone (1) hat Nothing letztes Jahr einen starken Over-Ear-Kopfhörer mit eigenwilligem Design und fairem Preis veröffentlicht. Mit dem Headphone (a) legen die Briten nach: deutlich günstiger – und in vielen Bereichen sogar besser.
Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 4/2026 ab dem 27. März 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch online.
Wer ein günstiges, gut klingendes und einfaches Gaming-Headset sucht, macht mit Logitechs Lightspeed G325 nichts falsch. Die Devise heisst: Verbinden und spielen. Wir haben den Ohrenschmeichler getestet.
Gaming-Tastaturen und -Mäuse haben viele gute Eigenschaften – die Lautstärke gehört meist nicht dazu. Der deutsche Hardwarehersteller be quiet! will das ändern. Wir haben die Leisetreter getestet und verlosen ausserdem zwei attraktive Bundles.
Sony will mit der jüngsten Generation seiner Top-In-Ears den Sound und die Geräuschunterdrückung auf ein neues Level hieven. Das gelingt auch – würden nicht die fummelige Bedienung, der gewöhnungsbedürftige Formfaktor und die überfrachtete App den Eindruck trüben.
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
Magnetische Schalter haben die Tastaturwelt bereits aufgerüttelt – nun legt Logitech mit einer ähnlichen Technologie bei der Computermaus nach. Und die hat es in sich: Sie ermöglicht Gamern ungeahnte Anpassungsmöglichkeiten und Vorteile.
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit HP sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die den cleveren HP Smart Tank 7305 mit nachfüllbaren Tintenpatronen testen.
Ein Kopfhörer für den ganzen Tag, der die Umwelt nicht aussperrt: Das verspricht Sony mit dem LinkBuds Clip. Dank offener Bauweise bleibt man ansprechbar, während die Audioqualität laut Hersteller erstklassig sein soll. Wir testen, ob dieses Konzept im Alltag überzeugt.
Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 1/2026 ab dem 12. Dezember 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch online.
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