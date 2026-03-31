2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg

Sascha Zäch

Chefredaktor

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Sascha Zäch.

Beiträge von Sascha Zäch

Nothing Headphone (a)
Kopfhörer
Over-Ear-Kopfhörer
Test: Nothing Headphone (a)
Mit dem Headphone (1) hat Nothing letztes Jahr einen starken Over-Ear-Kopfhörer mit eigenwilligem Design und fairem Preis veröffentlicht. Mit dem Headphone (a) legen die Briten nach: deutlich günstiger – und in vielen Bereichen sogar besser.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
31. Mär 2026
News
In eigener Sache
PCtipp April 2026: mit diesen Themen ab dem 27. März 2026 am Kiosk erhältlich
Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 4/2026 ab dem 27. März 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch online.
3 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
27. Mär 2026
Tests
Gaming-Headset
Im Test – Logitech Lightspeed G325
Wer ein günstiges, gut klingendes und einfaches Gaming-Headset sucht, macht mit Logitechs Lightspeed G325 nichts falsch. Die Devise heisst: Verbinden und spielen. Wir haben den Ohrenschmeichler getestet.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Mär 2026
Aufmacher_w960_h640.jpg
Tests
Gaming-Hardware
Test: flüsterleise Gaming-Peripherie
Gaming-Tastaturen und -Mäuse haben viele gute Eigenschaften – die Lautstärke gehört meist nicht dazu. Der deutsche Hardwarehersteller be quiet! will das ändern. Wir haben die Leisetreter getestet und verlosen ausserdem zwei attraktive Bundles.
7 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
6. Mär 2026
Aufmacher_w960_h640.jpg
Tests
Starker Sound
Im Test – Sony WF-1000XM6
Sony will mit der jüngsten Generation seiner Top-In-Ears den Sound und die Geräuschunterdrückung auf ein neues Level hieven. Das gelingt auch – würden nicht die fummelige Bedienung, der gewöhnungsbedürftige Formfaktor und die überfrachtete App den Eindruck trüben.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
17. Feb 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Aufmacher.png
Tests
Gaming-Innovation
Im Test – Logitech Pro X2 Superstrike
Magnetische Schalter haben die Tastaturwelt bereits aufgerüttelt – nun legt Logitech mit einer ähnlichen Technologie bei der Computermaus nach. Und die hat es in sich: Sie ermöglicht Gamern ungeahnte Anpassungsmöglichkeiten und Vorteile.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
2. Feb 2026
Tests
Aufruf in eigener Sache
Aufruf Lesertest HP Smart Tank 7305
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit HP sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die den cleveren HP Smart Tank 7305 mit nachfüllbaren Tintenpatronen testen.
2 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
30. Jan 2026
Tests
Soundclip am Ohr
Im Test – Sony LinkBuds Clip
Ein Kopfhörer für den ganzen Tag, der die Umwelt nicht aussperrt: Das verspricht Sony mit dem LinkBuds Clip. Dank offener Bauweise bleibt man ansprechbar, während die Audioqualität laut Hersteller erstklassig sein soll. Wir testen, ob dieses Konzept im Alltag überzeugt.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
30. Jan 2026
News
In eigener Sache
PCtipp 1/2026: mit diesen Themen ab dem 12. Dezember 2025 am Kiosk erhältlich
Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 1/2026 ab dem 12. Dezember 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch online.
3 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
12. Dez 2025

Kommentare