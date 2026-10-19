Die Wahrheit über Next-Gen-Gaming: Es geht nicht nur um die Hardware

Ein Spieler kann je nach Dienst und den unterstützten Endgeräten über einen vorhandenen PC, ein Smartphone, einen Smart-TV, einen Browser, ein Streaming-Gerät oder eine Konsole auf das aktuelle Gaming-Ökosystem zugreifen. Ausserdem werden dabei Dienste übersehen, die auf Remote-Streaming basieren.

Prepaid-Produkte können einen Zahlungsschritt überflüssig machen, wenn jemand einen Dienst zum ersten Mal ausprobiert. Netflix Guthaben bezieht sich auf Netflix-Geschenkkarten, nicht auf Gaming-Guthaben, bietet aber ein anschauliches Beispiel: Das Guthaben wird einem Netflix-Konto gutgeschrieben und bezahlt den Dienst, bis es aufgebraucht ist. Gaming-Plattformen verwenden ihre eigenen, separaten Codes und Geschenkkarten.

Streaming verschiebt die Plattformgrenzen

Streaming ist eine zusätzliche Zugriffsmöglichkeit neben dem traditionellen Besitz einer Konsole, kein Ersatz dafür. Mit PlayStation Plus Premium können ausgewählte Spiele auf PS5-Konsolen, PlayStation Portal und den PC gestreamt statt lokal heruntergeladen werden. Der Cloud-Katalog ist selektiv und kann auf den Spielekatalog, den Klassiker-Katalog, ausgewählte Store-Spiele und bestimmte Free-to-Play-Titel zurückgreifen. Das bietet Abonnenten einen alternativen Zugang zu berechtigten Titeln.

Auch Xbox Cloud Gaming betrachtet Streaming als Zugangsmöglichkeit über unterstützte PCs, Smartphones, Tablets, Konsolen, Smart-TVs, Browser und andere Geräte. Die Bibliothek kann ausgewählte, über die Cloud spielbare Spiele enthalten, die ein Nutzer besitzt oder sich kauft, sowie Spiele, die an den Game Pass gebunden sind; die Verfügbarkeit variiert jedoch je nach Titel, Region, Abonnement und Plattform. Besitz und Zugriff können daher innerhalb eines Ökosystems nebeneinander bestehen. Das bedeutet nicht, dass jeder Titel zum Streamen bereit ist.

Digitale Spiele können in offiziellen Plattform-Stores oder auf digitalen Marktplätzen gekauft werden. Als Suchhilfe ermöglicht Eneba den Lesern, Game Keys, Geschenkkarten und andere digitale Optionen zu durchsuchen und zu vergleichen, während Produktseiten Informationen zur Plattform und zur regionalen Kompatibilität anzeigen können.

Der Cloud-Zugang verändert die Erstauswahl

Der Cloud-Zugang verringert den Bedarf an leistungsstarker lokaler Hardware, unterliegt jedoch weiterhin praktischen Einschränkungen. Sony gibt an, dass das PlayStation-Cloud-Streaming eine Breitbandverbindung von mindestens 5 Mbit/s erfordert, während höhere Auflösungen deutlich mehr Bandbreite benötigen. Xbox gibt eine Mindest-Download-Geschwindigkeit von 10 Mbit/s an und weist darauf hin, dass manche Geräte für beste Qualität möglicherweise 20 Mbit/s benötigen. Auch die Verbindungsqualität und die Latenz beeinflussen das Streaming-Erlebnis, sodass unterstützte Hardware nicht auf jedem Bildschirm das gleiche Ergebnis garantiert.

Ein kompatibles Endgerät, eine unterstützte Region, eine geeignete Internetverbindung und in vielen Fällen ein kompatibler Controller sind ebenfalls Teil des Xbox-Cloud-Zugangs. NVIDIA GeForce NOW geht einen anderen Weg: Es streamt kompatible Spiele von Cloud-Computern auf unterstützte Geräte und lässt sich mit ausgewählten Shops und Abonnements verbinden, darunter Steam und Xbox PC Game Pass. Diese Details senken die Hardware-Hürde, während der gewählte Dienst und die Spielebibliothek weiterhin im Mittelpunkt der Entscheidung stehen.

Bevor du einen digitalen Code oder ein Abonnement kaufst, überprüfe die Region des Zielkontos, die unterstützte Plattform und die Anforderungen des Dienstes. Mit PlayStation-Geschenkkarten kannst du Guthaben auf dein PlayStation Store-Wallet laden, während digitale Xbox-Codes und Geschenkkarten für Spiele oder Game Pass-Abonnements eingelöst werden können. Prepaid-Guthaben ist daher eher ein Einstiegsinstrument als eine Gaming-Funktion. Diese einfache Überprüfung stellt sicher, dass das Produkt mit dem ausgewählten Konto und dem gewählten Weg übereinstimmt.

Der grössere Wandel ist klar: Beim Gaming der nächsten Generation geht es weniger darum, eine bestimmte Konsole zu besitzen, sondern vielmehr darum, über bereits vorhandene Hardware auf einen kompatiblen Dienst zuzugreifen. Das Konto, das unterstützte Gerät, die Verbindung und die Spielebibliothek bestimmen diesen Weg. Digitale Marktplätze wie Eneba bieten Schnäppchen für digitale Produkte an, während klare Angaben zu Plattform und Region den Käufern helfen, Codes auszuwählen, die zu ihrem gewählten Weg ins Gaming passen.