Pressemitteilung

Die besten Wege, 2026 eine Website zu erstellen

Eine eigene Website zu erstellen war wohl noch nie so einfach wie im Jahr 2026. Vor einigen Jahren brauchte man dafür noch Programmierkenntnisse, einen Entwickler oder zumindest viel Geduld. Heute geht das deutlich schneller. Trotzdem stellt sich für viele die gleiche Frage: Wie baut man 2026 eigentlich am besten selbst eine Website?