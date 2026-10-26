Pressemitteilung
iPhone 18 Pro Farben: Alle vier Farben im Überblick
Burgundy ist neu, und Schwarz ist nach einem Jahr Pause zurück. Beide Modelle sind seit dem 18. September 2026 im Handel und kosten in der Schweiz ab CHF 1’199 (iPhone 18 Pro) beziehungsweise ab CHF 1’299 (iPhone 18 Pro Max). Dieser Überblick zeigt, wie die Farben wirken, für wen sie passen und welche Hülle dazu passt.
Die iPhone 18 Pro Farben auf einen Blick
Apple verwendet für die Farben auch in der Schweiz die englischen Namen. Wer nach «iPhone 18 Pro Schwarz», «Silber», «Blau» oder «Rot» sucht, meint Black, Silver, Glacier und Burgundy.
|Farbe
|Farbton
|Wirkt
|Black
|tiefes Schwarz
|zeitlos, edel, unauffällig
|Silver
|helles Silber
|klassisch, hell, neutral
|Glacier
|helles, kühles Blau
|frisch, ruhig, dezent farbig
|Burgundy (neu)
|dunkles Weinrot
|auffällig, warm, elegant
Burgundy: die neue Farbe des iPhone 18 Pro
Über Burgundy wird beim iPhone 18 Pro am meisten gesprochen. Es ist kein knalliges Rot, sondern ein dunkles, gedecktes Weinrot. Apple stellt den Ton ausdrücklich als neue Farbe vor. Wer ein iPhone möchte, das auffällt, aber nicht laut wirkt, ist mit Burgundy gut bedient.
Cosmic Orange, die auffällige Farbe des iPhone 17 Pro, gibt es beim iPhone 18 Pro nicht mehr. Burgundy übernimmt die Rolle der Farbe, die man sofort erkennt.
Black, Silver und Glacier
iPhone 18 Pro in Black (Schwarz)
Schwarz ist zurück: Das iPhone 17 Pro gab es ohne schwarze Variante, beim iPhone 18 Pro ist Black wieder dabei. Die Farbe wirkt zeitlos und passt zu jedem Stil, im Alltag wie im Büro.
iPhone 18 Pro in Silver (Silber)
Silver ist der Klassiker der Pro-Reihe und die einzige Farbe, die vom iPhone 17 Pro übernommen wurde. Die helle Farbe wirkt neutral und sauber und ist eine sichere Wahl für alle, die ihr iPhone mehrere Jahre nutzen.
iPhone 18 Pro in Glacier (Blau)
Glacier ist ein helles, kühles Blau, das an Gletschereis erinnert. Es ist deutlich heller als das Deep Blue des iPhone 17 Pro und bringt Farbe ins Spiel, ohne aufdringlich zu sein.
Welche iPhone 18 Pro Farbe passt zu mir?
- Black: wenn Sie es zeitlos und unauffällig mögen.
- Silver: wenn Sie eine helle, neutrale Farbe suchen, die zu allem passt.
- Glacier: wenn Sie Farbe möchten, aber dezent.
- Burgundy: wenn Ihr iPhone auffallen soll.
Denken Sie bei der Wahl auch an die Hülle: Mit einer Hülle sieht man die Farbe des iPhones vor allem noch rund um die Kamera. Den Look bestimmt dann die Hülle.
Hat das iPhone 18 Pro Max die gleichen Farben?
Ja. Das iPhone 18 Pro Max gibt es in denselben vier Farben wie das iPhone 18 Pro: Black, Silver, Glacier und Burgundy. Die beiden Modelle unterscheiden sich bei der Displaygrösse (6,3 und 6,9 Zoll), beim Akku und beim Preis, nicht bei den Farben.
Welche Farben hat das iPhone 18 ohne Pro?
Das normale iPhone 18 und das iPhone 18e hat Apple noch nicht vorgestellt. Berichten zufolge sollen sie im Frühling 2027 erscheinen. Welche Farben sie haben werden, ist offiziell noch nicht bekannt. Fest stehen bisher nur die vier Farben der Pro-Modelle (Stand Oktober 2026).
Was ist anders als beim iPhone 17 Pro?
Das iPhone 17 Pro gab es in Silver, Cosmic Orange und Deep Blue. Beim iPhone 18 Pro bleibt davon nur Silver. Dazu kommen Black, Glacier und Burgundy. Die Auswahl ist damit ruhiger geworden: zwei klassische Töne, ein helles Blau und ein dunkles Rot als Farbakzent.
Welche Hülle passt zu welcher iPhone 18 Pro Farbe?
Ein iPhone für über CHF 1’000 schützen die meisten mit einer Hülle. Die Farbe des Geräts bleibt dann vor allem rund um die Kamera sichtbar, und die Hülle prägt den Look. Diese Kombinationen funktionieren gut:
- Zu Black: Kontraste wie helle Punkte auf Dunkelblau oder bunte Blumenmotive.
- Zu Silver: helle Marmor-Designs, Beige und Pastelltöne.
- Zu Glacier: Blau- und Weisstöne, Marmor in Eisblau oder Sterne.
- Zu Burgundy: Rosa, Pink und Blumen, aber auch Beige und Leopard.
Passende Hüllen für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max gibt es zum Beispiel beim Schweizer Shop ZOARA, in über 90 Designs und jeweils als Hard Case oder MagSafe Case.
Wichtig beim Hüllenkauf: Das Kamera-Plateau des iPhone 18 Pro ist minimal höher als beim iPhone 17 Pro. Apple stuft die Hüllen der beiden Modelle deshalb nicht als kompatibel ein. Wer eine Hülle sucht, die genau sitzt, wählt eine, die ausdrücklich für das iPhone 18 Pro gemacht ist.
Häufige Fragen zu den iPhone 18 Pro Farben
In welchen Farben gibt es das iPhone 18 Pro?
In vier Farben: Black, Silver, Glacier und Burgundy. Das iPhone 18 Pro Max gibt es in denselben Farben.
Gibt es das iPhone 18 Pro in Schwarz?
Ja. Black ist beim iPhone 18 Pro wieder erhältlich, nachdem das iPhone 17 Pro ohne schwarze Variante auskam.
Welche Farbe ist beim iPhone 18 Pro neu?
Burgundy, ein dunkles Weinrot. Auch Glacier, ein helles Blau, gab es beim Vorgänger nicht.
Gibt es das iPhone 18 Pro in Rot?
Ja, als Burgundy. Es ist kein helles Rot, sondern ein dunkles, gedecktes Weinrot.
Fazit
Beim iPhone 18 Pro setzt Apple auf vier ruhige Farben mit einem kräftigen Akzent. Black und Silver sind die sicheren Klassiker, Glacier bringt dezente Farbe, und das neue Burgundy ist die Wahl für alle, die auffallen wollen. Mit der passenden Hülle lässt sich jede Farbe ergänzen oder bewusst kontrastieren.
Über ZOARA
ZOARA ist ein Schweizer Online-Shop für Handyhüllen mit Sitz in Remetschwil AG. Das Sortiment umfasst über 90 Designs für iPhone, Samsung, Google Pixel und Xiaomi, jeweils als Hard Case oder MagSafe Case.
Die Pressemitteilung stammt von der Firma PortalWeb GmbH.
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