iPhone 18 Pro Farben: Alle vier Farben im Überblick

Burgundy ist neu, und Schwarz ist nach einem Jahr Pause zurück. Beide Modelle sind seit dem 18. September 2026 im Handel und kosten in der Schweiz ab CHF 1’199 (iPhone 18 Pro) beziehungsweise ab CHF 1’299 (iPhone 18 Pro Max). Dieser Überblick zeigt, wie die Farben wirken, für wen sie passen und welche Hülle dazu passt.

Die iPhone 18 Pro Farben auf einen Blick

Apple verwendet für die Farben auch in der Schweiz die englischen Namen. Wer nach «iPhone 18 Pro Schwarz», «Silber», «Blau» oder «Rot» sucht, meint Black, Silver, Glacier und Burgundy.

Farbe Farbton Wirkt Black tiefes Schwarz zeitlos, edel, unauffällig Silver helles Silber klassisch, hell, neutral Glacier helles, kühles Blau frisch, ruhig, dezent farbig Burgundy (neu) dunkles Weinrot auffällig, warm, elegant

Burgundy: die neue Farbe des iPhone 18 Pro

Über Burgundy wird beim iPhone 18 Pro am meisten gesprochen. Es ist kein knalliges Rot, sondern ein dunkles, gedecktes Weinrot. Apple stellt den Ton ausdrücklich als neue Farbe vor. Wer ein iPhone möchte, das auffällt, aber nicht laut wirkt, ist mit Burgundy gut bedient.

Cosmic Orange, die auffällige Farbe des iPhone 17 Pro, gibt es beim iPhone 18 Pro nicht mehr. Burgundy übernimmt die Rolle der Farbe, die man sofort erkennt.