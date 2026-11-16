Mit dem November-Patchday liefert Microsoft neue Sicherheitskorrekturen für Windows 11. Neben der Absicherung des Systems geht es diesmal auch um konkrete Fehlerbehebungen. Wer die Aktualisierung installiert, sollte zuvor die Windows-Version prüfen, wichtige Daten sichern und den freien Platz auf dem Systemlaufwerk kontrollieren.

Am 10. November 2026 hat Microsoft KB5132061 für Windows 11 in den Versionen 25H2 und 26H2 sowie für weiterhin unterstützte Enterprise- und Education-Ausgaben von 24H2 bereitgestellt. Das kumulative Update bringt Sicherheitsverbesserungen und übernimmt Änderungen aus früheren Aktualisierungen. Microsoft erweitert unter anderem die Verteilung neuer Secure-Boot-Zertifikate auf geeignete Geräte.

Zu den behobenen Problemen gehören Ausfälle bestimmter USB-Audio-1.0-Geräte mit dem Fehlercode 10, Fehler beim Hinzufügen von Active-Directory-Druckern sowie Störungen bei Remotedesktop-Verbindungen. Für Windows 11 24H2 Enterprise und Education nennt Microsoft ausserdem eine Korrektur für die Audioausgabe über HDMI oder DisplayPort bei bestimmten AMD-Grafikkarten. Welche Änderungen gelten, hängt von der installierten Windows-Version ab.

Sicherheitsfunktionen und Support-Ende beachten

Eine bereits im Oktober-Vorschauupdate KB5127936 angekündigte Änderung betrifft die Windows-Sicherheitsfunktion «Speicherintegrität» (HVCI). Auf geeigneten Geräten kann der Schutz im Zuge von Updates aktiviert werden. Bestehende Einstellungen von Nutzern oder IT-Administratoren werden dabei berücksichtigt. Wer nach einem Update Treiber- oder Programmprobleme bemerkt, sollte zuerst die betroffenen Anwendungen und Treiber prüfen, statt Sicherheitsfunktionen vorschnell auszuschalten.

Wichtig ist auch die Windows-Version: Für Windows 11 23H2 Enterprise und Education ist das Sicherheitsupdate vom 10. November das letzte reguläre Monatsupdate. Das Support-Ende von Windows 11 24H2 betrifft seit dem 13. Oktober 2026 die Editionen Home und Pro. Sie erhalten keine regulären monatlichen Sicherheitsupdates mehr. Betroffene PCs sollten auf eine unterstützte Version wechseln.

1. Version und Update-Status prüfen. Mit «Windows-Taste + R» und dem Befehl «winver» lässt sich die installierte Version anzeigen. Anschliessend unter «Einstellungen > Windows Update» nach Aktualisierungen suchen. Die Installation sollte nicht unterbrochen werden; Notebooks gehören währenddessen ans Netzteil.

2. Wichtige Daten und System sichern. Für Dokumente, Fotos und Arbeitsdateien empfiehlt sich eine unabhängige Sicherung, am besten auf einem externen Laufwerk, das nach Abschluss getrennt wird. Wer auch das System für eine mögliche Wiederherstellung sichern möchte, kann mit 4DDiG Windows Backup Datei-, Partitions- oder Systemsicherungen erstellen. Die Software wird mit einer siebentägigen Testversion angeboten. Ein Backup ersetzt keinen Wiederherstellungstest.