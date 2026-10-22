Die beste Peripherie

Hinweis: Der Artikel stammt aus der PCtipp-Printausgabe. Preise können sich geändert haben.

Unter dem Begriff Peripherie versammeln sich alle externen Zusatzgeräte, die per Kabel oder Funkverbindung mit dem PC gekoppelt werden. Ihr Hauptzweck besteht darin, die Bedienung des Rechners zu optimieren, Arbeitsabläufe zu beschleunigen und im Falle ergonomischer Produkte die körperliche Belastung bei langen Arbeiten spürbar zu reduzieren. Im Folgenden beleuchten wir die sechs wichtigsten Gerätekategorien, nennen die entscheidenden Kriterien für eine fundierte Kaufentscheidung und präsentieren jeweils drei Empfehlungen.