Ikea-Smart-Home im Test

Seit einiger Zeit hat das Möbelhaus Ikea auch Smart-Home-Produkte im Sortiment und baut diese Sparte fleissig aus. Im vergangenen Herbst stellte Ikea unter anderem den neuen Smart-Home-Hub Dirigera vor. Das Gerät ersetzt das Trådfri-Gateway. Der neue Hub soll schneller sein als Trådfri und kann mit mehr Produkten verbunden werden. Beispielsweise ist Dirigera mit Zigbee-Produkten kompatibel und steuert sie wie das Trådfri-Gateway, unterstützt aber dennoch Matter-Produkte (mehr zum neuen Smart-Home-Standard Matter hier).

Die Symfonisk-Standleuchte mit Sonos-Wi-Fi-Speaker ist seit Januar 2023 erhältlich (PCtipp berichtete). Auch die neue Home-Smart-App von Ikea ist noch nicht so lange verfügbar. Ikea hat PCtipp für einen Test einen Dirigera, eine Symfonisk-Standlampe und den Luftreiniger Starkvind zur Verfügung gestellt.

Die getesteten Geräte

Smart-Home-Hub Dirigera

Der Dirigera-Hub ist mit der Ikea-Home-Smart-App kompatibel und fungiert als Schaltzentrale, um andere Ikea-Smart-Home-Geräte zu steuern. Der Smart-Home-Hub ist 2,7 cm hoch, hat einen Durchmesser von 11,2 Zentimetern und funktioniert mit Google Assistant, Apple HomeKit und Amazon Alexa. Dirigera gibt es seit Januar 2023 bei Ikea für rund 80 Franken.