Telemedizingerät TytoHome im Test

Auf der Unterseite des Geräts, wenn man den Gummischutz wegklappt, finden sich die Anschlüsse fürs Netzkabel, ein USB-Anschluss sowie eine Kopfhörerbuchse.

Die App verbindet sich mit dem TytoHome via WiFi-Netz (oder Hotspot). Eine Bluetooth-Funktion besteht grundsätzlich, sie wird allerdings für die Verbindung des Geräts mit dem Smartphone nicht verwendet. Dies könnte künftig noch ändern, das Gerät wird konstant weiterentwickelt.

Inbetriebnahme und der Ernstfall

Inbetriebnahme

Nach der Installation der Smartphone-App muss man sich registrieren. Mangels Swica-Versicherung der Redaktorin nutzte PCtipp einen Testaccount. Für die Registrierung müssen Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, den Geburtstag und das Geschlecht angeben. Nachdem man den AGBs zugestimmt hat, wird die App eingerichtet.

Bei der Anmeldung kann man übrigens die Zugangsdaten auch speichern, um sich biometrisch (Fingerabdruck) anzumelden. Dies ist aber nicht zwingend.

Anschliessend leitet die App einen durch den Koppel-Prozess mit dem Telemedizingerät TytoHome. Die Anleitung ist sehr benutzerfreundlich, dies benötigt circa 10 Minuten Zeit. In der Bildergalerie unten sehen Sie, wie Sie das Smartphone und das Telemedizingerät koppeln.

Tipp: Schauen Sie sich unbedingt die Lernvideos der Tyto Academy an, dann sind Sie mit dem Handling vertraut, falls sich dann jemand aus der Familie nicht gut fühlt.