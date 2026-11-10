Sicher ins Internet dank VPNs

Worin unterscheidet sich eine kommerzielle VPN-Software von einem Heim-VPN auf dem eigenen Router oder NAS?

Ein Heim-VPN (beispielsweise auf einer Fritz!Box oder einem Synology-Netzwerkspeicher) dient primär dazu, von unterwegs eine sichere Verbindung in das eigene Heimnetzwerk aufzubauen. Damit greifen Sie aus den Ferien sicher auf persönliche Dateien, Smarthome-Geräte oder Netzwerkspeicher zu. Der Weg ins Internet erfolgt in diesem Fall jedoch weiterhin unverschlüsselt über den eigenen Heimanschluss und die gewohnte Schweizer IP-Adresse. Ein kommerzieller VPN-Dienst hingegen stellt ein weltweites Netz aus hunderten Serverstandorten bereit. Hier geht es vorrangig um die Anonymisierung der eigenen Identität nach aussen sowie um das Wechseln der IP-Adresse auf ein beliebiges Zielland sowie um die verschlüsselte Datenübertragung unterwegs.

Auf welchen Geräten lässt sich eine VPN-Verbindung nutzen?

Moderne VPN-Dienste bieten plattformübergreifende Unterstützung. Ausser nativen Anwendungen für Windows, macOS und Linux stehen Apps für iOS und Android zur Verfügung. Viele Anbieter stellen zudem Erweiterungen für Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge) sowie dedizierte Apps für Smart-TVs (Android TV, Apple TV, Fire TV etc.) bereit. Einige Dienste lassen sich direkt auf kompatiblen WLAN-Routern einrichten. Dadurch geschieht die Verschlüsselung zentral für alle im Haushalt verbundenen Geräte, inklusive Spielekonsolen oder Smarthome-Komponenten, auf denen Sie keine VPN-Apps installieren können.

Wie unterscheiden sich spezialisierte VPN-Dienste von denen bekannter Antiviren-Suiten?

Anbieter von Sicherheits-Software wie Eset, F-Secure, G Data oder Norton integrieren VPN-Module oft als Zusatzfunktion in ihre Sicherheitspakete. Für grundlegende Aufgaben – beispielsweise den Schutz im öffentlichen WLAN – reicht dies meist aus.

Spezialisierte VPN-Betreiber wie Cyber­Ghost VPN, Express VPN, NordVPN oder Proton VPN bieten jedoch ein deutlich breiteres Angebot. Sie stellen tausende Server in wesentlich mehr Ländern bereit, unterstützen moderne Hochgeschwindigkeitsprotokolle wie WireGuard oder Lightway vollumfänglich und bieten erweiterte Werkzeuge wie dedizierte P2P-Server (Peer-to-Peer-Server), Kill-Switches (Notabschaltung der Internetverbindung) oder das gezielte Freischalten von Streaming-Diensten.

Zudem sind eigenständige VPN-Dienste bei den Datenschutzrichtlinien oft transparenter aufgestellt als integrierte VPN-Tools und lassen ihre Infrastruktur regelmässig durch unabhängige Audits überprüfen.

Wie läuft die Ersteinrichtung auf dem Smartphone ab?

Die Einrichtung erfordert keine technischen Vorkenntnisse. Der Anwender lädt die App des gewählten Anbieters aus dem Google Play Store oder Apple App Store kostenlos herunter. Nach dem ersten Start erfolgt die Anmeldung mit den Benutzerdaten. Die App fordert daraufhin die Berechtigung an, ein VPN-Profil auf dem Smartphone einzurichten. Dieser Dialog muss einmalig bestätigt werden. Anschliessend genügt ein Tippen auf den Verbindungsknopf. Das System wählt automatisch den schnellsten Server in der Nähe aus. Über eine Länderauswahl lässt sich der gewünschte Serverstandort bei Bedarf jederzeit manuell anpassen. Eine aktive Verbindung wird in der Statusleiste des Smartphones durch ein kleines Schlüssel-Symbol angezeigt.

Wie viele Geräte dürfen einen Zugang gleichzeitig nutzen?

Die Anzahl der parallelen Verbindungen hängt vom gewählten Tarif ab. Der Marktstandard liegt typischerweise zwischen fünf und zehn Geräten pro Benutzerkonto. Einige Anbieter wie Express VPN oder Surfshark erlauben je nach Tarifmodell aber auch eine unbegrenzte Anzahl an simultanen Verbindungen.

Tipp: Alternativ besteht bei vielen Diensten die Möglichkeit, den Zugang direkt auf einem kompatiblen Router einzurichten, wodurch das gesamte Heimnetzwerk als eine einzige Verbindung zählt.

Obwohl der Anbieter explizit das Videostreaming via Netflix & Co. unterstützt, scheitert es. Warum?

Das Umgehen von Geoblocking ist ein dauerhaftes Katz-und-Maus-Spiel. Streaming-Dienste analysieren eingehende Datenströme. Greifen sehr viele Nutzer gleichzeitig über dieselbe VPN-IP-Adresse zu, wird diese automatisch erkannt und gesperrt. Dass ein Stream trotz VPN-Unterstützung fehlschlägt, hat meist einfache Gründe. Entweder wurde die genutzte Server-IP vom Streaming-Anbieter kurzfristig blockiert oder im Browser gespeicherte Cookies sowie das GPS-Signal von Mobilgeräten verraten den echten Standort in der Schweiz. Zudem können einzelne Datenanfragen durch sogenannte DNS-Leaks unbemerkt am VPN-Tunnel vorbeifliessen.

Im Alltag hilft grösstenteils ein schneller Serverwechsel innerhalb der VPN-App auf einen anderen Standort im Zielland oder die Nutzung speziell gekennzeichneter Streaming-Server. Das vorherige Löschen des Browser-Caches oder der Wechsel in ein Inkognito-Fenster sorgen zusätzlich für Abhilfe.

Auf PCs und Notebooks funktioniert das Umgehen der Länderkennung über den Webbrowser zudem meist verlässlicher als über Apps auf Smartphones oder Smart-TVs.

Ist die Nutzung eines VPNs in der Schweiz legal? gibt es Grenzen?

In der Schweiz sowie in den meisten europäischen Ländern ist die Nutzung von VPN-Software völlig legal. Das Instrument dient dem Schutz des eigenen Kontakts und der Privatsphäre. Allerdings hebt ein VPN keine bestehenden Gesetze auf: Rechtswidrige Handlungen im Internet bleiben auch über eine verschlüsselte Verbindung illegal! Das Umgehen von Geoblocking zur Nutzung ausländischer Medieninhalte verstösst zwar in der Regel nicht gegen Schweizer Gesetzgebung, kann jedoch die Nutzungsbedingungen (AGB) des jeweiligen Streaming-Anbieters verletzen, was im Einzelfall zur Sperrung des Benutzerkontos führen kann.