VPN-Tools
Sicher ins Internet dank VPNs
Hinweis: Der Artikel stammt aus der PCtipp Printausgabe. Preis und Angebote können sich geändert haben.
VPN-Software hat sich von einer reinen Firmenanwendung zu einem wichtigen Sicherheitswerkzeug im Alltag entwickelt. Das hat gute Gründe: Durch den Aufbau eines verschlüsselten Tunnels schützt ein VPN vertrauliche Informationen vor den Blicken Dritter. Das ist im öffentlichen WLAN im Zug, im Hotel oder im Café ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Ausser dem Schutz der Privatsphäre ermöglichen es globale VPN-Servernetzwerke zudem, regionale Inhaltssperren zu umgehen und Standortgrenzen im Web auszuhebeln.
In dieser Kaufberatung beantwortet PCtipp die drängendsten Fragen rund um Einrichtung, Funktionsumfang, Sicherheit sowie rechtliche Rahmenbedingungen von VPNs. Am Ende des Artikels finden Sie eine detaillierte Marktübersicht mit acht etablierten VPN-Anbietern im direkten Vergleich. Ausserdem gibt es mit Nord VPN und Surfshark zwei Empfehlungen in den Boxen.
Die getesteten VPN-Tools
- CyberGhost VPN
- G Data VPN
- Express VPN
- F-Secure VPN
- NordVPN
- Norton VPN
- Proton VPN
- Surfshark
Was leistet ein VPN-Dienst genau?
Die Hauptaufgabe eines VPNs besteht darin, die eigene IP-Adresse ¡ zu verschleiern und sämtliche ein- sowie ausgehenden Datenpakete zu verschlüsseln. Dadurch können weder der eigene Internetanbieter (ISP) noch Betreiber von Onlineshops oder Netzwerkschnüffler den genauen Standort oder die aufgerufenen Webseiten nachverfolgen.
Sensible Zugangsdaten – etwa für das E-Banking, E-Mail-Konten oder soziale Netzwerke – bleiben selbst in ungesicherten WLANs wie öffentlichen Hotspots im Café oder Hotel geschützt.
Ein weiterer Nutzen ist die freie Wahl des virtuellen Standorts: Wer sich über einen Server im Ausland einwählt, kann auf dortige Webdienste zugreifen oder Geoblocking bei Mediatheken und Streaming-Plattformen umgehen. Auch Preisdifferenzen bei internationalen Buchungsportalen oder Fluggesellschaften lassen sich durch den Wechsel der Länderkennung gezielt vergleichen.
Kann eine VPN beim Onlineshopping Geld sparen?
Ja, das ist möglich. Onlinehändler, Fluggesellschaften, Hotelportale und Mietwagenanbieter nutzen eine dynamische Preisgestaltung. Übersetzt heisst das: Die gezeigten Preise hängen oft vom Standort der IP-Adresse ab. Bucht man beispielsweise einen Flug oder ein Hotelzimmer mit einer IP-Adresse aus einem Land mit niedrigerem Kaufkraftniveau oder aus dem Zielland selbst, stellen Portale teilweise deutlich günstigere Tarife dar. Um von diesem Effekt zu profitieren, wählt man im VPN vor dem Aufrufen der Buchungsseite einen Server im entsprechenden Ausland aus und nutzt am besten ein privates Webbrowserfenster (auch Inkognito-Modus genannt). Dadurch werden keine alten Cookies ¡ übermittelt, die den tatsächlichen Standort in der Schweiz verraten könnten. Ein kurzer Preisvergleich über verschiedene Serverstandorte lohnt sich vor grösseren Onlinekäufen fast immer.
¡ Fachbegriffe
IP-Adresse > Computer benötigen während einer Internetsitzung eine eindeutige IP-Adresse, damit sie mit anderen Rechnern kommunizieren können. Diese ist aus mehreren Nummernblöcken aufgebaut. Unterschieden wird zwischen statischen und dynamischen Adressen.
Cookie > Ein Cookie (engl. für «Keks») ist eine kleine Datei mit Textinformationen. Sie überträgt Informationen zwischen dem Webserver und dem Browser. Dadurch ist es möglich, einen Benutzer beim Besuch der Website wiederzuerkennen. Da dem Anwender nicht immer klar ist, welche Daten übermittelt werden, bergen Cookies Datenschutzrisiken.
Gibt es Folgen, Wenn der eigene Internetanbieter erkennt, dass ein VPN genutzt wird?
Der eigene Internetanbieter kann durchaus erkennen, dass eine VPN-Verbindung aktiv ist; anhand der Datenpakete und der verwendeten Protokolle. Das hat für Sie als Anwender allerdings keine rechtlichen oder finanziellen Konsequenzen. Es gibt sogar Vorteile: Aufgrund der verschlüsselten aktiven Verbindung kann der Provider nicht mehr herausfinden, welche Inhalte übertragen werden. Dadurch wird verhindert, dass der Internetanbieter datenintensive Dienste wie Videostreams gezielt verlangsamt. Zudem bleibt Ihr gesamtes Surfverhalten für ihn komplett unsichtbar.
Als einziger kleiner Nachteil entsteht bei VPNs durch das Berechnen der Verschlüsselung ein minimaler Tempoverlust im Vergleich zur normalen Verbindung (siehe dazu auch die nächste Frage).
Bremst ein VPN das Internettempo spürbar aus?
Durch die Verschlüsselung und den Umweg über einen externen Server entsteht zwangsläufig ein gewisser Verarbeitungsaufwand. Bei «ortsnahen» Servern (etwa innerhalb der Schweiz oder in Nachbarländern) und der Nutzung moderner Protokolle liegt der Geschwindigkeitsverlust meist nur bei 3 Prozent bis 10 Prozent – im Alltag ist dies kaum wahrnehmbar. Wählt man sich hingegen auf weit entfernten Servern (beispielsweise in den USA, Japan oder Australien) ein, kann die Latenz steigen und die Bandbreite durchaus auch mal um 20 bis 30 Prozent einbrechen.
Kauftipp: NordVPN
NordVPN überzeugt mit Spitzenwerten in den Kategorien Geschwindigkeit, Bedienkomfort sowie Ausstattung. Konkret legt der VPN-Dienst den Fokus auf Privatsphäre, hohes Tempo und eine intuitive Handhabung. Das umfangreiche Netz umfasst mehr als 9200 Server, die sich auf 111 Länder und 224 Standorte verteilen.
Als technische Besonderheit schützt der integrierte Bedrohungsschutz auch vor Viren, Tracking und verseuchten Webseiten. Zum Einsatz kommen unter anderem das schnelle NordLynx-Protokoll (WireGuard) sowie OpenVPN und IKEv2 auf den Plattformen Windows, macOS, Linux, iOS sowie Android. Auch diverse TV-OS werden unterstützt. Es lassen sich bis zu zehn Geräte zeitgleich betreiben.
Das Angebot eignet sich hervorragend für Streaming-Dienste, wobei es im PCtipp-Test ausschliesslich Bestnoten gab. Der Dienst fällt im Vergleich leicht teurer aus. Die Abos sind für 1, 12 oder 24 Monate buchbar. Das günstigste Angebot schlägt mit Fr. 3.29 pro Monat zu Buche. Gezahlt werden kann über die gängigen Zahlungswege wie Kreditkarte, PayPal, Google Pay und Klarna. Selbst Kryptowährungen können genutzt werden.
Fazit: Der VPN-Dienst von NordVPN bietet ein Spitzen-Sicherheitsniveau. Die hohe Leistung rechtfertigt den Monatspreis. Anwender erhalten zudem ein erstklassiges Gesamtpaket für länderunabhängiges Streaming und Surfen.
Worin unterscheidet sich eine kommerzielle VPN-Software von einem Heim-VPN auf dem eigenen Router oder NAS?
Ein Heim-VPN (beispielsweise auf einer Fritz!Box oder einem Synology-Netzwerkspeicher) dient primär dazu, von unterwegs eine sichere Verbindung in das eigene Heimnetzwerk aufzubauen. Damit greifen Sie aus den Ferien sicher auf persönliche Dateien, Smarthome-Geräte oder Netzwerkspeicher zu. Der Weg ins Internet erfolgt in diesem Fall jedoch weiterhin unverschlüsselt über den eigenen Heimanschluss und die gewohnte Schweizer IP-Adresse. Ein kommerzieller VPN-Dienst hingegen stellt ein weltweites Netz aus hunderten Serverstandorten bereit. Hier geht es vorrangig um die Anonymisierung der eigenen Identität nach aussen sowie um das Wechseln der IP-Adresse auf ein beliebiges Zielland sowie um die verschlüsselte Datenübertragung unterwegs.
Auf welchen Geräten lässt sich eine VPN-Verbindung nutzen?
Moderne VPN-Dienste bieten plattformübergreifende Unterstützung. Ausser nativen Anwendungen für Windows, macOS und Linux stehen Apps für iOS und Android zur Verfügung. Viele Anbieter stellen zudem Erweiterungen für Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge) sowie dedizierte Apps für Smart-TVs (Android TV, Apple TV, Fire TV etc.) bereit. Einige Dienste lassen sich direkt auf kompatiblen WLAN-Routern einrichten. Dadurch geschieht die Verschlüsselung zentral für alle im Haushalt verbundenen Geräte, inklusive Spielekonsolen oder Smarthome-Komponenten, auf denen Sie keine VPN-Apps installieren können.
Wie unterscheiden sich spezialisierte VPN-Dienste von denen bekannter Antiviren-Suiten?
Anbieter von Sicherheits-Software wie Eset, F-Secure, G Data oder Norton integrieren VPN-Module oft als Zusatzfunktion in ihre Sicherheitspakete. Für grundlegende Aufgaben – beispielsweise den Schutz im öffentlichen WLAN – reicht dies meist aus.
Spezialisierte VPN-Betreiber wie CyberGhost VPN, Express VPN, NordVPN oder Proton VPN bieten jedoch ein deutlich breiteres Angebot. Sie stellen tausende Server in wesentlich mehr Ländern bereit, unterstützen moderne Hochgeschwindigkeitsprotokolle wie WireGuard oder Lightway vollumfänglich und bieten erweiterte Werkzeuge wie dedizierte P2P-Server (Peer-to-Peer-Server), Kill-Switches (Notabschaltung der Internetverbindung) oder das gezielte Freischalten von Streaming-Diensten.
Zudem sind eigenständige VPN-Dienste bei den Datenschutzrichtlinien oft transparenter aufgestellt als integrierte VPN-Tools und lassen ihre Infrastruktur regelmässig durch unabhängige Audits überprüfen.
Wie läuft die Ersteinrichtung auf dem Smartphone ab?
Die Einrichtung erfordert keine technischen Vorkenntnisse. Der Anwender lädt die App des gewählten Anbieters aus dem Google Play Store oder Apple App Store kostenlos herunter. Nach dem ersten Start erfolgt die Anmeldung mit den Benutzerdaten. Die App fordert daraufhin die Berechtigung an, ein VPN-Profil auf dem Smartphone einzurichten. Dieser Dialog muss einmalig bestätigt werden. Anschliessend genügt ein Tippen auf den Verbindungsknopf. Das System wählt automatisch den schnellsten Server in der Nähe aus. Über eine Länderauswahl lässt sich der gewünschte Serverstandort bei Bedarf jederzeit manuell anpassen. Eine aktive Verbindung wird in der Statusleiste des Smartphones durch ein kleines Schlüssel-Symbol angezeigt.
Wie viele Geräte dürfen einen Zugang gleichzeitig nutzen?
Die Anzahl der parallelen Verbindungen hängt vom gewählten Tarif ab. Der Marktstandard liegt typischerweise zwischen fünf und zehn Geräten pro Benutzerkonto. Einige Anbieter wie Express VPN oder Surfshark erlauben je nach Tarifmodell aber auch eine unbegrenzte Anzahl an simultanen Verbindungen.
Tipp: Alternativ besteht bei vielen Diensten die Möglichkeit, den Zugang direkt auf einem kompatiblen Router einzurichten, wodurch das gesamte Heimnetzwerk als eine einzige Verbindung zählt.
Obwohl der Anbieter explizit das Videostreaming via Netflix & Co. unterstützt, scheitert es. Warum?
Das Umgehen von Geoblocking ist ein dauerhaftes Katz-und-Maus-Spiel. Streaming-Dienste analysieren eingehende Datenströme. Greifen sehr viele Nutzer gleichzeitig über dieselbe VPN-IP-Adresse zu, wird diese automatisch erkannt und gesperrt. Dass ein Stream trotz VPN-Unterstützung fehlschlägt, hat meist einfache Gründe. Entweder wurde die genutzte Server-IP vom Streaming-Anbieter kurzfristig blockiert oder im Browser gespeicherte Cookies sowie das GPS-Signal von Mobilgeräten verraten den echten Standort in der Schweiz. Zudem können einzelne Datenanfragen durch sogenannte DNS-Leaks unbemerkt am VPN-Tunnel vorbeifliessen.
Im Alltag hilft grösstenteils ein schneller Serverwechsel innerhalb der VPN-App auf einen anderen Standort im Zielland oder die Nutzung speziell gekennzeichneter Streaming-Server. Das vorherige Löschen des Browser-Caches oder der Wechsel in ein Inkognito-Fenster sorgen zusätzlich für Abhilfe.
Auf PCs und Notebooks funktioniert das Umgehen der Länderkennung über den Webbrowser zudem meist verlässlicher als über Apps auf Smartphones oder Smart-TVs.
Ist die Nutzung eines VPNs in der Schweiz legal? gibt es Grenzen?
In der Schweiz sowie in den meisten europäischen Ländern ist die Nutzung von VPN-Software völlig legal. Das Instrument dient dem Schutz des eigenen Kontakts und der Privatsphäre. Allerdings hebt ein VPN keine bestehenden Gesetze auf: Rechtswidrige Handlungen im Internet bleiben auch über eine verschlüsselte Verbindung illegal! Das Umgehen von Geoblocking zur Nutzung ausländischer Medieninhalte verstösst zwar in der Regel nicht gegen Schweizer Gesetzgebung, kann jedoch die Nutzungsbedingungen (AGB) des jeweiligen Streaming-Anbieters verletzen, was im Einzelfall zur Sperrung des Benutzerkontos führen kann.
Kauftipp: Surfshark
Surfshark schneidet im PCtipp-Test bezüglich der Leistung sowie der Ausstattung und Nutzbarkeit durchwegs stark ab. Unser Kauftipp besticht durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie praktische Extras wie den Surf-Schutzmechanismus CleanWeb.
Klasse: Der VPN-Dienst bietet ein integriertes Werkzeug zur Generierung alternativer digitaler Identitäten.
Bei den Messungen zeigte sich der Verbindungsaufbau gelegentlich etwas träge. Aber: Über 3200 Server stehen in 100 Ländern an ebenso vielen Standorten bereit. Ein riesiger Pluspunkt und ein Alleinstellungsmerkmal ist die unbegrenzte Geräteanzahl pro Konto. Das System unterstützt die gängigen Verschlüsselungsprotokolle wie WireGuard oder auch OpenVPN und IKEv2. Im Praxistest schnitt Surfskhark nahezu fehlerfrei bei den Streaming-Checks ab. Die Abo-Laufzeiten erstrecken sich variabel bis maximal 24 Monate. Das attraktivste Paket startet bereits ab Fr. 2.49 pro Monat.
Fazit: Surfshark ist die ideale Wahl für Haushalte mit vielen unterschiedlichen Endgeräten. Das VPN-Paket überzeugt mit vielen Zusatzfunktionen zum fairen Preis.
Welchen VPN-Hersteller soll ich wählen?
In der PCtipp-Tabelle auf S. 49 finden Sie unsere Auswahl an aktueller VPN-Software. Dabei kommen zwei verschiedene Software-Modelle zum Einsatz. Bei den fünf Anbietern CyberGhost VPN, Express VPN, NordVPN, Proton VPN und Surfshark handelt es sich um VPN-Anbieter der «ersten Stunde», die sich auf den VPN-Dienst fokussiert haben.
F-Secure VPN, G Data VPN und Norton VPN sind im Gegenzug Hersteller, die aus der «klassischen» Antiviren-Software-Ecke kommen, aber ebenso VPN-Software separat anbieten.
Was kosten vertrauenswürdige VPN-Anwendungen und was ist von GratisAngeboten zu halten?
Das Preismodell basiert fast durchgehend auf Abonnements. Bei monatlicher Kündbarkeit liegen die Preise meist zwischen 9 Franken und 15 Franken pro Monat. Bucht man ein Langzeit-Abo über ein oder zwei Jahre, sinkt der effektive Monatspreis oft auf Fr. 2.50 bis 5 Franken. Bezahlt wird meist der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit im Voraus.
Von komplett kostenlosen VPN-Diensten, meist ohne seriöses Geschäftsmodell, ist abzuraten. Der Betrieb einer weltweiten Serverinfrastruktur verursacht erhebliche Kosten. Gratisanbieter finanzieren sich nicht selten durch das Einblenden aggressiver und zweifelhafter Werbung, drosseln die Bandbreite massiv oder verkaufen im schlimmsten Fall das Surfverhalten ihrer Nutzer an Drittanbieter. Keine Regel ohne Ausnahme: Der Schweizer Anbieter Proton VPN stellt ein dauerhaft kostenloses Basis-Abo ohne Datenlimite bereit, das über die gebührenpflichtigen Premium-Tarife querfinanziert wird, schränkt dabei jedoch die Serverauswahl und die Geschwindigkeit ein.
Welche Sicherheitsstandards und Protokolle sind aktuell wichtig?
Für eine sichere Verschlüsselung sorgen aktuelle Industriestandards wie AES-256 oder ChaCha20. Bei den Übertragungsprotokollen hat sich WireGuard etabliert: Es bietet schnelle Verbindungszeiten, hohe Datenraten und schont zudem den Smartphone-Akku. Auch OpenVPN gilt als sicher und flexibel, benötigt jedoch etwas mehr Systemressourcen. IKEv2/IPsec kommt vor allem auf mobilen Endgeräten zum Einsatz, da es Verbindungsabbrüche beim Wechsel zwischen Mobilfunk und WLAN schnell minimieren kann.
Was verbirgt sich genau hinter der Funktion namens «Kill Switch»?
Sollte die verschlüsselte Verbindung zum VPN-Server durch eine Netzwerkschwankung oder ein anderes Problem unerwartet abbrechen, würde das Endgerät unbemerkt über die normale Internetverbindung weiterarbeiten – ohne VPN. Dadurch läge die echte IP-Adresse offen. Ein integrierter Kill Switch erkennt diesen Verbindungsabbruch sofort und blockiert den gesamten Internetverkehr des Geräts so lange, bis der geschützte VPN-Tunnel wieder stabil aufgebaut ist. Somit surft man nie ungeschützt.
Was versteht man unter dem Double-VPN-Modus?
Bei einer normalen VPN-Verbindung fliessen die Daten über einen einzelnen VPN-Server. Bietet die VPN-Software hingegen die Funktion Double VPN an, wird der gesamte Datenverkehr nacheinander über zwei verschiedene VPN-Server an unterschiedlichen Standorten geleitet. Die Daten werden also doppelt verschlüsselt, was die Rückverfolgung für Aussenstehende nochmals massiv erschwert respektive nahezu unmöglich macht. Um es aber geradezurücken: Für den normalen Alltag im Homeoffice, das Streamen von Filmen oder das Surfen im öffentlichen WLAN ist Double VPN meist unnötig und hat sogar Nachteile. Die doppelte Verschlüsselung und die längeren Datenwege reduzieren das Surftempo spürbar und erhöhen die Latenzzeiten. Die Funktion richtet sich an Personen mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen wie Journalisten in Ländern mit Internetzensur.
Fazit: Schutz mit Mehrwert
Der Einsatz einer modernen VPN-Software gehört heute zur Grundausstattung für sicherheitsbewusste Anwender. Die Programme sind benutzerfreundlich gestaltet, bremsen die Internetverbindung kaum mehr aus und bieten auf mobilen Geräten einen verlässlichen Schutz vor Datendiebstahl in öffentlichen Netzwerken. Für Gelegenheitsnutzer und preisbewusste Anwender bieten etablierte Komplett-Suiten von Anbietern wie G Data oder F-Secure einen massiven Grundschutz im Alltag. Wer hingegen Wert auf maximale Anonymität, kompromisslose Performance und das verlässliche Freischalten von internationalen Streaming-Angeboten legt, ist bei spezialisierten Software-Anbietern wie Proton VPN, NordVPN oder Express VPN am besten aufgehoben.
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