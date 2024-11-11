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Was viele beim Kauf eines Monitors übersehen
Steht man vor der Aufgabe, neue Monitore zu beschaffen, meidet man gerne teurere Geräte. Dass man mit solchen Monitoren aber langfristig Geld spart, zeigt das Beispiel von Eizo wunderbar auf.
3 Minuten
Eizo AG
11. Nov 2024
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Monitor-Kauf: so sparen Sie Strom – und Geld
Monitore können echte Stromfresser sein. Mit einem effizienten Gerät tun Sie nicht nur Gutes für die Umwelt, sondern entlasten auch Ihr Portemonnaie.
4 Minuten
Eizo AG
7. Feb 2022
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