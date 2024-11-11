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Was viele beim Kauf eines Monitors übersehen
Sie kennen das sicher: Man muss neue Monitore beschaffen und diese sollen möglichst wenig kosten. Also greift man zur nächsten Billigmarke. Was man dabei aber ausser Acht lässt: Diese Bildschirme sind langfristig kaum rentabel. Nicht nur ist der Lebenszyklus oft sehr viel kürzer, auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist nur selten gewährleistet. Das Ergebnis: Der anfangs günstige Monitor landet schon nach kurzer Zeit im Elektroschrott. Es geht aber auch anders. Hersteller wie Eizo beweisen, dass ein höherer Anschaffungspreis sich mehr als nur auszahlt.
Sorgfältige Produktion und Kontrolle
Das fängt bereits bei der Produktion an, bei der Eizo ausschliesslich auf hochwertige Materialien setzt. Ist ein Monitor fertig montiert, wird er anschliessend von einer Fachperson auf allfällige Mängel kontrolliert, Bild 1. Dank dieser strengen, persönlichen Kontrolle gelangen fehlerhafte Geräte erst gar nicht in den Verkauf.
Diese Sorgfalt in der Produktion spiegelt sich auch in der Ausfallquote von Eizo-Monitoren wider: Sie liegt gemäss Hersteller bei unter einem Prozent.
Eizo ist von der Qualität seiner Produkte so überzeugt, dass der Hersteller eine fünfjährige Garantie anbietet, Bild 2. Andere Monitorhersteller gewähren in der Regel nur die gesetzliche Garantiedauer von zwei Jahren.
Die Garantie schliesst dabei auch die Hintergrundbeleuchtung ein, für die Eizo ganze 30 000 Betriebsstunden verspricht. In einem normalen Schweizer Bürobetrieb entspricht dies rund 14 Jahren Betriebszeit.
Ersatzteile sind jahrelang verfügbar
Natürlich kann auch ein hochwertiger Monitor einmal einen Defekt haben. In solch einem Fall bietet Eizo einen Vor-Ort-Austauschservice an, der innerhalb der Garantiezeit kostenlos ist. Vorbildlich ist das Servicecenter von Eizo, das in der Schweiz angesiedelt ist. Dieses klärt mit Ihnen vorab alle wichtigen Details ab, etwa die Logistik für den Austausch des Monitors.
Auch bei der Verfügbarkeit von Ersatzteilen liegt die Messlatte bei Eizo für die Konkurrenz hoch: Selbst wenn die Produktion eines Modells eingestellt wird, sind noch fünf Jahre später viele Ersatzteile verfügbar. Das verlängert die Lebensdauer Ihres Monitors über die Garantie hinaus erheblich und spart langfristig Kosten.
Möchten Sie Ihren Eizo-Monitor schliesslich doch ausmustern, kauft Eizo diesen in Zusammenarbeit mit Partnern zurück. Anschliessend wird er wiederverwendet oder fachgerecht recycelt. Mit diesem umfassenden After-Sales-Support trägt Eizo aktiv zu weniger Elektroschrott bei.
Damit zeigt sich vor allem eines: Eizo-Monitore mögen im Anschaffungspreis etwas teurer sein als bekannte Billighersteller. Langfristig gesehen bieten Eizo-Monitore aber erhebliche Kostenvorteile – und sind auch noch nachhaltiger. Etwas, was man von billigen Geräten kaum behaupten kann.
Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Eizo.
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