Was viele beim Kauf eines Monitors übersehen

Sie kennen das sicher: Man muss neue Monitore beschaffen und diese sollen möglichst wenig kosten. Also greift man zur nächsten Billigmarke. Was man dabei aber ausser Acht lässt: Diese Bildschirme sind langfristig kaum rentabel. Nicht nur ist der Lebenszyklus oft sehr viel kürzer, auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist nur selten gewährleistet. Das Ergebnis: Der anfangs günstige Monitor landet schon nach kurzer Zeit im Elektroschrott. Es geht aber auch anders. Hersteller wie Eizo beweisen, dass ein höherer Anschaffungspreis sich mehr als nur auszahlt.

Sorgfältige Produktion und Kontrolle

Das fängt bereits bei der Produktion an, bei der Eizo ausschliesslich auf hochwertige Materialien setzt. Ist ein Monitor fertig montiert, wird er anschliessend von einer Fachperson auf allfällige Mängel kontrolliert, Bild 1. Dank dieser strengen, persönlichen Kontrolle gelangen fehlerhafte Geräte erst gar nicht in den Verkauf.

Diese Sorgfalt in der Produktion spiegelt sich auch in der Ausfallquote von Eizo-Monitoren wider: Sie liegt gemäss Hersteller bei unter einem Prozent.