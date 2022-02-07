Monitor-Kauf: so sparen Sie Strom – und Geld

Haben Sie sich beim Kauf eines Monitors schon einmal Gedanken um den Stromverbrauch gemacht? Das lohnt sich: Ein herkömmlicher Computerbildschirm verbraucht im Betrieb mit rund 40 Watt mehr Strom als ein Notebook. Wer also viel am Bildschirm sitzt, belastet seine Stromrechnung spürbar. Deshalb zeigen wir Ihnen, worauf Sie beim Kauf eines Monitors achten sollten.

Darum sind Monitore Stromfresser

Grundsätzlich gilt: Je grösser ein Monitor ist, desto mehr Strom verbraucht er. Bedenken Sie deshalb bei der Wahl eines Monitors, wie sie ihn nutzen möchten. Gerade wer im Büro oder Home-Office mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeitet, schätzt eine Grösse, bei der er mehrere Dokumente und Programme nebeneinander anordnen kann. Meistens reicht dafür eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll längstens aus. Es ist aber auf jeden Fall besser, einen grösseren statt zwei kleinerer Monitore an den Computer anzuschliessen.

Ein eingeschalteter Monitor verfügt in der Regel über eine konstant starke Hintergrundbeleuchtung – egal ob diese beim aktuellen Umgebungslicht und der angezeigten Inhalte überhaupt nötig ist. Hier verpufft viel Energie ohne sichtbaren Nutzen.

Ein Bildschirm verbraucht ausserdem auch konstant Energie, wenn der Computer ausgeschaltet ist und der Bildschirm sich in den Stromsparmodus verabschiedet. Diese liegt in der Regel zwischen 3 und 10 Watt – auch am Wochenende und während den Ferien.

Clevere Funktionen zum Stromsparen

All das muss nicht sein. Es gibt nämlich Monitore, die von Haus aus einen tiefen Verbrauch haben und ihre Leistung immer den aktuellen Bedingungen anpassen. Das kann auf verschiedene Weise geschehen: