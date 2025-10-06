Platzhalter-Person.webp

Jasper Rademacher

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Jasper Rademacher.

Beiträge von Jasper Rademacher

News
Neues Komoot-Design
Komoot modernisiert Design und kündigt weitere Funktionen an
Komoot führt ein überarbeitetes Design für Web und App ein. Es ist der Auftakt einer neuen Produkt-Roadmap mit weiteren Funktionen für Routenplanung, Inspiration und Community.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Jasper Rademacher
6. Okt 2025
News
Service neu gedacht
Cyclelab startet Zürichs erste komplett digital buchbare Velo-Werkstatt
Cyclelab eröffnet in Zürich die erste vollständig digitalisierte Velo-Werkstatt. Kunden profitieren von Echtzeit-Updates, digitaler Buchung, markenunabhängigem Service und einem kostenlosen Abhol- und Bringdienst ab 150 Schweizer Franken.
2 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Jasper Rademacher
22. Aug 2025

Kommentare