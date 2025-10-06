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Jasper Rademacher
Jasper Rademacher
Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Jasper Rademacher.
Beiträge von Jasper Rademacher
News
Neues Komoot-Design
Komoot modernisiert Design und kündigt weitere Funktionen an
Komoot führt ein überarbeitetes Design für Web und App ein. Es ist der Auftakt einer neuen Produkt-Roadmap mit weiteren Funktionen für Routenplanung, Inspiration und Community.
2 Minuten
Jasper Rademacher
6. Okt 2025
News
Service neu gedacht
Cyclelab startet Zürichs erste komplett digital buchbare Velo-Werkstatt
Cyclelab eröffnet in Zürich die erste vollständig digitalisierte Velo-Werkstatt. Kunden profitieren von Echtzeit-Updates, digitaler Buchung, markenunabhängigem Service und einem kostenlosen Abhol- und Bringdienst ab 150 Schweizer Franken.
2 Minuten
Jasper Rademacher
22. Aug 2025
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