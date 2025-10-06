Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Jasper Rademacher
6. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.

Neues Komoot-Design

Komoot modernisiert Design und kündigt weitere Funktionen an

Komoot führt ein überarbeitetes Design für Web und App ein. Es ist der Auftakt einer neuen Produkt-Roadmap mit weiteren Funktionen für Routenplanung, Inspiration und Community.

Vergleich vor und nach der Umgestaltung: Komoot setzt auf ein klareres, moderneres Design.

© (Quelle: Komoot)

Komoot, eine der führenden Outdoor-Apps für Navigation und Routenplanung, hat ein überarbeitetes Design veröffentlicht. Die Web-Version ist bereits weltweit verfügbar, die App-Version folgt bis Ende September 2025. Kernfunktionen und Bedienlogik bleiben erhalten, ergänzt durch modernisierte Farben, Schriften und Symbole. Fotos von Touren werden stärker betont, was die Auswahl aus den über 87 Millionen vorhandenen Bildern erleichtert.

Nutzerfeedback als Basis

Das Redesign entstand in enger Zusammenarbeit mit der Community. Das Team führte 110 persönliche Interviews und mehr als 3.000 Umfragen durch. Laut Komoot bevorzugen über 80 Prozent der Befragten die neue Gestaltung, weitere 15 Prozent bewerteten sie gleichwertig zur bisherigen Version.

Seit der Übernahme durch Bending Spoons hat Komoot in den letzten fünf Monaten über 50 Verbesserungen veröffentlicht. Nun liegt eine Roadmap vor, die für die kommenden Monate zentrale Entwicklungen skizziert. Schwerpunkt sind Inspiration und Routenplanung. Dazu gehören erweiterte Filtermöglichkeiten, Tourenbeschreibungen, individuelle Präferenzen sowie gespeicherte Orte im Web-Routenplaner.

Erweiterungen für unterwegs

Auch für die mobile Nutzung kündigt Komoot Neuerungen an. Geplant sind unter anderem ein Offline-Modus auf der Apple Watch und Live-Updates in der Smartphone-Navigation. Für 2025 sind Community-Heatmaps und optimierte Highlights vorgesehen. Diese sollen auf Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer basieren und Empfehlungen für neue Touren erleichtern.

Die Weiterentwicklungen von Komoot sind auch für die Fahrradbranche relevant. Händlerinnen und Händler profitieren von einer Plattform, die stärker auf Inspiration setzt und damit Nachfrage nach neuen Touren und Fahrradausrüstung anregen kann. Hersteller finden in der Community-Integration Potenzial, um ihre Produkte sichtbar in den Nutzungskontext einzubetten.

Inhalt

Kommentare

Apps Navigation Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare