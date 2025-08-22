Cyclelab startet Zürichs erste komplett digital buchbare Velo-Werkstatt

Seit August 2025 ist Cyclelab in Zürich live. Als erste Velo-Werkstatt mit vollständig digitalisierter Customer Journey bietet das Unternehmen markenunabhängigen Reparaturservice – von der Online-Terminbuchung bis zum Echtzeit-Update aufs Smartphone. Kunden und Kundinnen können jederzeit sehen, ob ihr Fahrrad gerade abgeholt, repariert oder bereits fertig zur Auslieferung ist. Dank optimierter Prozesse entstehen keine Wartezeiten, die Fahrräder sind schnell wieder einsatzbereit.

Besonderes Extra: Ab einem Auftragswert von CHF 150 holt Cyclelab Räder kostenlos in den Zürcher Stadtkreisen 1–12 ab und liefert sie wieder zurück. Alternativ stehen zwei Standorte für die persönliche Abgabe bereit.