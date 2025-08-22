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Jasper Rademacher
22. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

Service neu gedacht

Cyclelab startet Zürichs erste komplett digital buchbare Velo-Werkstatt

Cyclelab eröffnet in Zürich die erste vollständig digitalisierte Velo-Werkstatt. Kunden profitieren von Echtzeit-Updates, digitaler Buchung, markenunabhängigem Service und einem kostenlosen Abhol- und Bringdienst ab 150 Schweizer Franken.

Kundinnen und Kunden empfangen ihre Räder in einer modern gestalteten Werkstattumgebung.

© (Quelle: Cyclelab)

Seit August 2025 ist Cyclelab in Zürich live. Als erste Velo-Werkstatt mit vollständig digitalisierter Customer Journey bietet das Unternehmen markenunabhängigen Reparaturservice – von der Online-Terminbuchung bis zum Echtzeit-Update aufs Smartphone. Kunden und Kundinnen können jederzeit sehen, ob ihr Fahrrad gerade abgeholt, repariert oder bereits fertig zur Auslieferung ist. Dank optimierter Prozesse entstehen keine Wartezeiten, die Fahrräder sind schnell wieder einsatzbereit.

Besonderes Extra: Ab einem Auftragswert von CHF 150 holt Cyclelab Räder kostenlos in den Zürcher Stadtkreisen 1–12 ab und liefert sie wieder zurück. Alternativ stehen zwei Standorte für die persönliche Abgabe bereit.

Handwerkliche Präzision bleibt trotz digitaler Prozesse das Fundament der Arbeit.

 © Quelle: Cyclelab

Digitale Echtzeit-Updates gehören zum Standardprozess bei Cyclelab.

 © Quelle: Cyclelab

Werkstattparty & Zukunftsversion

Mit einer Werkstatt-Party am 26. September an der Flüelastrasse 16 lädt Cyclelab Medien und Kundinnen und Kunden ein, den Service selbst zu testen. Live-Demos, Interviews und Austausch mit den Gründern bieten Einblicke in das Konzept.

Hinter Cyclelab stehen Philipp Tholen (ETH-Ingenieur, CEO) und Bernhard Städler (CFO), unterstützt von Marketingverantwortlicher Alexandra Niggeler. Ihr Ziel: das urbane Leben nachhaltiger machen und Velo-Service als transparentes, effizientes und kundenfreundliches Erlebnis neu definieren.

Langfristig soll das Angebot über Zürich hinaus ausgebaut werden.

Details zur Werkstatt-Party und zur Anmeldung gibt es unter: anmeldelink.com

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