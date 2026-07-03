Spider-Man Brand New Day: KI-Videos im Marvel-Stil erstellen

Trailer-Rekord: 718 Millionen Aufrufe in 24 Stunden

Als der erste Trailer zu Spider-Man: Brand New Day am 18. März 2026 veröffentlicht wurde, erzielte er innerhalb von nur 24 Stunden über 718,6 Millionen Aufrufe — ein neuer Weltrekord, der den bisherigen Rekordhalter Deadpool & Wolverine mit 365 Millionen Views klar hinter sich liess. Kein Filmtrailer in der Geschichte des Kinos hat je schneller so viele Menschen erreicht.

Der Kinostart in deutschen Kinos ist für den 29. Juli 2026 geplant – und die Vorfreude in der deutschsprachigen Fan-Community ist auf dem absoluten Höhepunkt.

Warum werden Spider-Man KI-Videos so beliebt?

Klassische Animations- und VFX-Software erfordert jahrelange Erfahrung und extrem teure Hardware. KI-Video-Generatoren demokratisieren diesen Prozess im Jahr 2026 komplett. Sie ermöglichen es Fans und Creatoren, kreative Ideen sofort visuell umzusetzen, ohne aufwendige 3D-Modelle rendern zu müssen.

Besonders für den Spider-Man-Trend bieten KI-Tools unschlagbare Vorteile:

Schnelligkeit: Erstellung von hochauflösenden Clips innerhalb weniger Minuten, um direkt auf aktuelle News oder Fantheorien zu reagieren.

Kosteneffizienz: Keine Notwendigkeit für teure Greenscreens, Spezialanzüge oder professionelle Kamera-Crews.

Grenzenlose Kreativität: Jede erdenkliche Action-Szene lässt sich rein durch die Kraft von Worten (Prompts) zum Leben erwecken.

Welche Spider-Man KI-Videos 2026 gerade viral gehen